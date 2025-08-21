النفط يواصل الارتفاع بفعل قوة الطلب والذهب يتراجع

واصلت أسعار النفط مكاسبها اليوم الخميس بدعم من مؤشرات على قوة الطلب في الولايات المتحدة وغموض بشأن نتيجة جهود إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.75% إلى 67.34 دولارا للبرميل في وقت كتابة التقرير، لتصل إلى أعلى مستوى في أسبوعين خلال التعاملات المبكرة.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 0.85% إلى 63.23 دولارا للبرميل.

وارتفع الخامان القياسيان بأكثر من 1% في الجلسة السابقة.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أمس الأربعاء إن مخزونات النفط الخام انخفضت 6 ملايين برميل الأسبوع الماضي إلى 420.7 مليون برميل مقابل توقعات محللين في استطلاع أجرته رويترز بتراجع 1.8 مليون برميل.

وأضافت الإدارة أن مخزونات البنزين هبطت 2.7 مليون برميل، مقابل توقعات بسحب 915 ألف برميل، مما يشير إلى قوة الطلب على القيادة خلال موسم السفر الصيفي.

واتضح ذلك أيضا بتسجيل قفزة في متوسط استهلاك وقود الطائرات لأربعة أسابيع إلى أعلى مستوياته منذ 2019.

وقال كبير محللي السلع الأساسية في إيه.إن.زد، دانيال هاينز في مذكرة اليوم الخميس: "انتعشت أسعار النفط الخام إذ عززت علامات الطلب القوي في الولايات المتحدة المعنويات".

ومع ذلك، حذر هاينز من أن بعض "توقعات الهبوط لا تزال قائمة مع استمرار المتداولين في متابعة المفاوضات الرامية لإنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا".

ويتوقع متعاملون ومحللون انخفاض أسعار النفط بمجرد التوصل إلى اتفاق سلام، لكن استمرار عدم إحراز أي تقدم ملموس في المفاوضات قد يدعم السوق.

وقالت روسيا أمس الأربعاء إن محاولات حل القضايا الأمنية المتعلقة بأوكرانيا من دون مشاركة موسكو "لا تقود لشيء"، في وقت بدأ فيه مستشارون عسكريون من الولايات المتحدة ودول أوروبية دراسة ضمانات أمنية لأوكرانيا بعد انتهاء الصراع.

وتعني الجهود المطولة لتحقيق السلام في أوكرانيا استمرار العقوبات الغربية على إمدادات النفط الروسية، كما أن إمكانية فرض المزيد من العقوبات الأميركية والرسوم الجمركية على مشتري النفط الروسي تلقي بظلالها على السوق.

ومع ذلك، تصر روسيا على مواصلة توفير النفط الخام للمشترين الراغبين، وقال دبلوماسيون روس في الهند أمس الأربعاء إن روسيا تتوقع مواصلة توريد النفط إلى الهند على الرغم من تحذيرات الولايات المتحدة.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 25% على السلع الهندية اعتبارا من 27 أغسطس/آب بسبب مشترياتها من النفط الخام الروسي.

الذهب

تراجعت أسعار الذهب -اليوم الخميس- مع ترقب المتعاملين لإشارات حول توقعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي قبل ندوة جاكسون هول في وايومنغ، والتي تبدأ في وقت لاحق من اليوم.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.25% إلى 3340.20 دولارا للأوقية (الأونصة)، وانخفضت كذلك العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.19% إلى 3381.40 دولارا.

وتراجع مؤشر الدولار 0.4% إلى 98.21 نقطة.

ومن المرجح أن يُلقي رئيس مجلس الاحتياطي جيروم باول الخطاب الرئيسي غدا الجمعة في ندوة جاكسون هول السنوية التي تعقد من 21 إلى 23 أغسطس/ آب، وسيتابع المستثمرون من كثب كلمته لمعرفة ما إذا كان سيدعم التدابير الرامية إلى تعزيز سوق العمل أم سيركز على مخاطر التضخم.

وقال براين لان المدير الإداري لدى غولد سيلفر سنترال في سنغافورة: "نعتقد أن أسعار الذهب لن ترتفع بشكل كبير وستتماسك في الوقت الحالي. حتى إذا انخفضت أسعار الفائدة بشكل طفيف، فقد نشهد ارتفاعا طفيفا في أسعار الذهب… من الممكن أن يصل الذهب إلى مستوى 3400 دولار. أما إذا لم يحدث ذلك، فقد تستمر الأسعار في التماسك أو ربما تنخفض قليلا لتقترب من 3300 دولار".

وأظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الذي عقد الشهر الماضي أن عضوين صوتا لصالح خفض الفائدة بربع نقطة مئوية للتصدي لضعف سوق العمل، لكن موقفهما افتقر إلى دعم أوسع.

والعضوان هما ميشيل بومان نائبة رئيس المجلس لشؤون الرقابة المصرفية وعضو المجلس كريستوفر والر.

ويبقي مجلس الاحتياطي على أسعار الفائدة دون تغيير منذ ديسمبر/كانون الأول، وتتوقع أداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي بنسبة 85% خفض سعر الفائدة في سبتمبر/أيلول.

ويزدهر الذهب عادة في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة وخلال أوقات الضبابية.

ودعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب عضو مجلس الاحتياطي ليزا كوك إلى الاستقالة بسبب مزاعم تتعلق برهنين عقاريين في ميشيغان وجورجيا، في تصعيد لمساعيه الرامية إلى كسب النفوذ على البنك المركزي.

على الصعيد الجيوسياسي، قالت روسيا إن محاولات حل القضايا الأمنية المتعلقة بأوكرانيا دون مشاركة موسكو "لن تقود لشيء".

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، كان أداؤها كالتالي:

خسرت الفضة في المعاملات الفورية 0.33% لتسجل 37.78 دولارا للأوقية.

انخفض البلاتين 0.88% إلى 1328.45 دولارا.

هبط البلاديوم 1.33% إلى 1100.75 دولار.