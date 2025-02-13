ستتضاعف مخصصات الإعاقة لمتضرري الحرب على غزة في إسرائيل 5 مرات إلى 2.5 مليار شيكل (704 ملايين دولار) في عام 2024، وفق تقرير صادر عن مراقب الدولة، ماتانياهو إنغلمان.

وأوضح التقرير الذي نقلت جانبا منه صحيفة جيروزاليم بوست أن هذه الإعانات مخصصة لنحو 20 ألف إسرائيلي سيحصلون على استحقاق إعاقة، وفق التقرير الذي استند إلى تقديرات معهد التأمين الوطني الإسرائيلي.

وأكد التقرير أن هذا يعادل 5 أضعاف إجمالي الإعانات المدفوعة في عام 2022 (525 مليون دولار).

كلفة الحرب

وتأتي الإضافة المستمرة للإعانات السنوية من عام 2024 فصاعدا مع إضافة ميزانية الدولة التي لا تقل عن مليار شيكل (281 مليون دولار) وقد تصل كلفتها إلى 1.7 مليار شيكل (472.86 مليون دولار)، وتوقع المراقب العام أن يضاف هذا المبلغ إلى 525 مليون شيكل (146 مليون دولار) تدفع حاليا "لضحايا الأعمال العدائية والإرهاب"، وفق تعبير الصحيفة.

وحسب الصحيفة، فإنه بعد مراجعة المراقب، حدّثت مديرية التخطيط في الجيش الإسرائيلي تقديراتها للتكلفة الميزانية للمزايا السنوية الدائمة الإضافية إلى 900 مليون شيكل (250.34 مليون دولار) على الأقل، وفق التقرير، وقد تتخطى 1.6 مليار شيكل (445 مليون دولار).

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كلفة مضافة

وقال المراقب إن هذه التكاليف يجب أن تضاف إلى تكاليف المزايا الحالية البالغة 135 مليون شيكل (37.55 مليون دولار).

ومع التركيز على قضايا الصحة العقلية، يعد هذا التقرير الأول في سلسلة من التقارير التي يصدرها المراقب حول مواضيع متعلقة بطوفان الأقصى وحرب إسرائيل على قطاع غزة.

وأكد إنغلمان أن هذه التقارير ستركز على القضايا المدنية بسبب مقاومة المؤسسة الأمنية لمراجعة المراقب للنشاط الأمني.