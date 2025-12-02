السعودية تبدأ إنتاج معمل غاز الجافورة التابع لأرامكو

ذكرت وزارة المالية السعودية، اليوم الثلاثاء، أن المرحلة الأولى من معمل غاز الجافورة التابع لشركة أرامكو السعودية اكتملت وبدأ الإنتاج بطاقة 450 مليون قدم مكعبة يوميا.

وفي بيان حول ميزانية عام 2026، أدرجت الوزارة هذا الإنجاز ضمن الإنجازات التي تحققت في 2025.

والجافورة هو على الأرجح أكبر مشروع للغاز الصخري خارج الولايات المتحدة، ومن المتوقع أن يصل إلى إنتاج مستدام يبلغ ملياري قدم مكعبة يوميا بحلول 2030.

وقال الرئيس التنفيذي لأرامكو أمين الناصر إن المرحلة الأولى من المشروع تسير على الطريق الصحيح نحو الاكتمال بحلول نهاية هذا العام.

ووصف أمين الناضر الشهر الماضي مشروع الجافورة بأنه درة التاج في محفظة الشركة.

وجمعت أرامكو في وقت سابق من هذا العام 11 مليار دولار من اتفاقية تأجير وإعادة استئجار لمنشآت الجافورة لمعالجة الغاز مع تحالف بقيادة غلوبال إنفراستراكتشر بارتنرز، التابعة لبلاك روك.

ويُعد مشروع الجافورة، الذي تبلغ تكلفته 100 مليار دولار ويقدر حجم الخام به بنحو 229 تريليون قدم مكعبة قياسية، محورا رئيسيا في طموحات أرامكو، لتصبح لاعبا عالميا رئيسيا في قطاع الغاز الطبيعي وتعزيز طاقتها الإنتاجية.

وسيساعد إنتاج المشروع على توفير النفط الخام للتصدير الذي يُستخدم حاليا لتوليد الطاقة محليا.

وتراجعت أرباح أرامكو 2.3% في الربع الثالث من العام الحالي بفعل انخفاض أسعار النفط الخام والمنتجات البترولية، لكن الأداء تحسّن مقارنة بالربع السابق مع زيادة الإنتاج.