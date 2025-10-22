مصر تصدر شحنة غاز طبيعي مسال إلى تركيا

أعلنت وزارة البترول المصرية اليوم الأربعاء تصدير شحنة قدرها 150 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال إلى تركيا لصالح شركة توتال إنرجيز الفرنسية.

وهذه هي الشحنة الثانية خلال شهر أكتوبر/تشرين الثاني الجاري.

وفي منتصف أكتوبر/تشرين الأول الحالي، تم تصدير شحنة مماثلة إلى إيطاليا، بحجم 155 ألف متر مكعب من الغاز، لصالح شركة شل، ومثلت تلك الشحنة نقلة نوعية لمصر التي تحولت خلال عقد واحد من مستورد صاف للغاز إلى مصدّر صاف، ثم عادت إلى موقع المستورد الصافي مجددا في عام 2024 نتيجة تراجع الإنتاج من حقول قديمة وتأخر الاستثمار في حقول جديدة.

اتفاقات

وقعت مصر في الشهور القليلة الماضية عدة اتفاقات مع شركات عالمية بقطاع النفط والغاز بهدف تعزيز أعمال التنقيب، وتخطط لحفر 480 بئرا استكشافية للنفط باستثمارات إجمالية تبلغ 5.7 مليار دولار على مدى السنوات الـ5 المقبلة.

وذكر بيان لوزارة البترول اليوم أن الفترة بين يوليو/تموز الماضي إلى أكتوبر/تشرين الأول الجاري شهدت "تحقيق 18 كشفا جديدا للبترول والغاز، تم وضع 13 كشفا منها على خريطة الإنتاج حتى الآن بمعدل 14 ألف برميل زيت ومكثفات و44 مليون قدم مكعب من الغاز".