مصر تصدر شحنة غاز طبيعي مسال إلى تركيا

epa01593869 Pipes at the port of the BOTAS (Petroleum Pipline Corporation) liquefied natural gas, (LNG), import terminal in Marmara Ereglisi, near the city of Tekirdag, west of Istanbul, Turkey on 08 January 2009. Turkey and other European countries are suffering from a shut-off of natural gas flowing through pipelines from Russia via Ukraine, leaving several countries scrambling to secure alternative energy sources to
أنابيب في ميناء شركة بوتاش (شركة خطوط أنابيب البترول) للغاز الطبيعي المسال، ومحطة الاستيراد في مرمرة إيريجليسي، بالقرب من مدينة تكيرداغ، غربي إسطنبول في تركيا (وكالة الأنباء الأوروبية)
Published On 22/10/2025
آخر تحديث: 16:53 (توقيت مكة)

أعلنت وزارة البترول المصرية اليوم الأربعاء تصدير شحنة قدرها 150 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال إلى تركيا لصالح شركة توتال إنرجيز الفرنسية.

وهذه هي الشحنة الثانية خلال شهر أكتوبر/تشرين الثاني الجاري.

وفي منتصف أكتوبر/تشرين الأول الحالي، تم تصدير شحنة مماثلة إلى إيطاليا، بحجم 155 ألف متر مكعب من الغاز، لصالح شركة شل، ومثلت تلك الشحنة نقلة نوعية لمصر التي تحولت خلال عقد واحد من مستورد صاف للغاز إلى مصدّر صاف، ثم عادت إلى موقع المستورد الصافي مجددا في عام 2024 نتيجة تراجع الإنتاج من حقول قديمة وتأخر الاستثمار في حقول جديدة.

اتفاقات

وقعت مصر في الشهور القليلة الماضية عدة اتفاقات مع شركات عالمية بقطاع النفط والغاز بهدف تعزيز أعمال التنقيب، وتخطط لحفر 480 بئرا استكشافية للنفط باستثمارات إجمالية تبلغ 5.7 مليار دولار على مدى السنوات الـ5 المقبلة.

وذكر بيان لوزارة البترول اليوم أن الفترة بين يوليو/تموز الماضي إلى أكتوبر/تشرين الأول الجاري شهدت "تحقيق 18 كشفا جديدا للبترول والغاز، تم وضع 13 كشفا منها على خريطة الإنتاج حتى الآن بمعدل 14 ألف برميل زيت ومكثفات و44 مليون قدم مكعب من الغاز".

المصدر: رويترز

