إيرباص تفتتح خط تجميع الطائرات الثاني في الصين

قالت شركة إيرباص اليوم الأربعاء إنها افتتحت خط تجميع ثان في الصين، مما يزيد من القدرة التصنيعية لعائلة طائراتها الأكثر مبيعا (إيه320نيو) وحيدة الممر.

يقع خط التجميع النهائي العاشر لشركة تصنيع الطائرات الأوروبية على مستوى العالم في مدينة تيانجين الساحلية بالقرب من بكين، ومن المقرر أن يعمل بكامل طاقته في أوائل 2026.

يأتي افتتاح خط الإنتاج بعد أكثر من أسبوع بقليل من افتتاح خط تجميع نهائي ثان في موبيل بولاية ألاباما الأميركية.

وذكرت وزارة التجارة الصينية في بيان أن جيوم فوري الرئيس التنفيذي لشركة إيرباص التقى بوزير التجارة الصيني وانغ ون تاو أمس الثلاثاء.

وقالت الوزارة اليوم إن وانغ أكد خلال الاجتماع أن التشرذم الاقتصادي المتزايد والتحركات الحمائية الأحادية الجانب تزعزع التجارة العالمية وتزيد من عدم الاستقرار وعدم اليقين.

وأضافت الوزارة أن شركة إيرباص التزمت بتوسيع وجودها في الصين والمساهمة في العلاقات التجارية بين الصين وفرنسا، والصين وأوروبا.

تفوق على بوينغ

يشار إلى أن طائرات إيرباص إيه 320 تفوقت خلال الشهر الجاري على بوينغ 737 لتحل مكانها على عرش الطائرات الأكثر تسليما على الإطلاق.

وسلمت شركتا بوينغ وإيرباص معا أكثر من 25 ألف طائرة من هذا الطراز الذي صُمم في الأساس لخدمة المراكز الكبرى قبل أن تتبناه لاحقا شركات الطيران منخفضة التكلفة على نطاق واسع.

ونجحت إيرباص في استقطاب هذه الشركات بعد أن خفضت بوينغ إنتاجها خلال فترة تراجع الطلب التي أعقبت أحداث 11 سبتمبر/أيلول.