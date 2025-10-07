"إيرباص إيه 320" تزيح "بوينغ 737" عن عرش الطائرات الأكثر مبيعا

كسرت شركة إيرباص الأوروبية حاجزا تجاريا كبيرا -اليوم الثلاثاء- عندما تفوقت طائراتها من طراز "إيه 320" على "بوينغ 737″ لتحل مكانها على عرش الطائرات الأكثر تسليما على الإطلاق.

وتحطم الرقم القياسي الذي تحمله بوينغ منذ عقود مع تسليم "إيه 320" إلى شركة طيران ناس السعودية خلال الليل، ليصل عدد الطائرات التي تم تسليمها منها إلى 12 ألفا و260 طائرة منذ دخولها الخدمة عام 1988، وفقا لبيانات شركة سيريوم للاستشارات التي تتخذ من المملكة المتحدة مقرا.

وسلّمت بوينغ وإيرباص معًا أكثر من 25 ألف طائرة من هذا النوع، صُممت في الأصل لتغذية المراكز الكبرى، ثم اعتمدتها على نطاق واسع شركات الطيران منخفضة التكلفة، والتي استقطبتها إيرباص بعد أن خفضت بوينغ إنتاجها خلال فترة الركود في الطلب بعد أحداث 11 سبتمبر/ أيلول (2001).

تنافس عبر الأطلسي

أُطلقت "إيه 320" عام 1984 في وقتٍ تساءل فيه الكثيرون عما إذا كانت "إيرباص" ستصمد لعقدٍ آخر بعد إطلاقها طائرتين عريضتي البدن، وحلّقت الطائرة لأول مرة بعد 3 سنوات.

وقدم مهندسو "إيرباص" في تولوز (فرنسا) أنظمة التحكم الحاسوبية "فلاي باي واير" لأول مرة في طائرة ركاب عادية، وهي تقنية رائدة واجهت مقاومة من النقابات وبعض شركات الطيران، لكنها لاقت قبولًا واسعًا فيما بعد.

والوقت الحالي، تُوسّع "إيرباص" إنتاجها في الولايات المتحدة والصين.

ووضعت "بوينغ" معيارًا لإنتاج الطائرات ضيقة البدن بطائرتها الشهيرة "737" التي طُرحت لأول مرة ستينيات القرن الماضي، لكنها تراجعت عقب حوادث مميتة عامي 2018 و2019. وتستعيد الشركة إنتاجها تدريجيًا في ظل القيود التنظيمية.

ومن المتوقع أن تُطلق شركتا الطائرات العملاقتان طرازات جديدة في وقت ما من العقد المقبل، لكنهما أبلغتا مؤتمر الجمعية الدولية لتجارة طائرات النقل "آي إس تي إيه تي" (ISTAT) في براغ أمس أنهما من غير المرجح أن تبدآ التطوير في أي وقت قريب، في انتظار التطورات في تكنولوجيا المحركات.