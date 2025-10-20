أسعار القهوة ترتفع مع تراجع المخزونات البرازيلية

ارتفعت أسعار العقود الآجلة لقهوة أرابيكا مع انخفاض المخزونات البرازيلية في المستودعات الخاضعة لرقابة البورصة إلى أدنى مستوى لها في 5 سنوات.

وارتفعت العقود الأكثر نشاطا في نيويورك بنسبة 3.2% لتتداول عند 4.10 دولارات للرطل، وأفادت بورصة إنتركونتيننتال يوم الجمعة بأن مخزونات قهوة أرابيكا في مستودعات البورصة احتوت على أقل كمية من حبوب البن البرازيلي منذ أكتوبر/تشرين الأول 2020، وأظهرت البيانات أن مخزونات أكبر مُزارع للقهوة انخفضت بنسبة 20% لتصل إلى 26 ألفا و896 كيسا.

وأرجأ التجار الأميركيون إبرام عقود جديدة لحبوب البن البرازيلية بعد قرار الرئيس دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الواردات من البرازيل، وفقا لمدير شركة أبحاث السلع "كومتريندز ريسيرش"، غناناسيكار ثياغاراغان.

وأضاف ثياغاراغان: "ينصب تركيز السوق بشكل أكبر على نقص الإمدادات في الولايات المتحدة بسبب الرسوم الجمركية".

ونوقشت الرسوم خلال محادثات بين وزير الخارجية البرازيلي ماورو فييرا ووزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الخميس الماضي.

وارتفعت العقود الآجلة لقهوة أرابيكا بنسبة 2.9% لتصل إلى 4.09 دولارات للرطل، وارتفعت العقود الآجلة لقهوة روبوستا بنسبة 1%.

قفزة كبيرة

وبين أغسطس/آب 2024 والشهر المقابل من 2025، ارتفع سعر استهلاك القهوة في المناطق الحضرية بالولايات المتحدة -أكبر مستهلك لهذا المشروب في العالم- بنسبة 21%، وفق إحصاءات رسمية.

وارتفاع أسعار القهوة يرجع إلى عدة أمور:

المشكلات المناخية في الدول المنتجة التي دفعت سعر قهوة "أرابيكا" إلى مستوى تاريخي في فبراير/شباط 2025.

ارتفاع تكاليف النقل.

الرسوم الجمركية البالغة 50% التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على كثير من المنتجات البرازيلية (باستثناء عصير البرتقال والطائرات على سبيل المثال).

وكانت البرازيل في السابق أكبر مصدّر للقهوة إلى الولايات المتحدة، إذ وفّرت 30% من حبوب البن الأخضر أو غير المحمص في 2024.