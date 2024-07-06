قال وزير المياه والصرف الصحي في السنغال شيخ تيديان دايي إن الدولة ستلغي صفقة تتعلق بمشروع بنية تحتية للمياه مدته 32 عاما وقعها الرئيس السابق ماكي سال مع شركة أكوا باور السعودية؛ بسبب التكلفة العالية.

وتم توقيع عقد لبناء وتشغيل محطة لتحلية المياه في العاصمة دكار بقيمة 800 مليون دولار في مارس/آذار الماضي في الأيام الأخيرة من ولاية سال، وفق ما نقلت رويترز.

وكان الهدف من المشروع تقليص عجز المياه في بلد من المتوقع أن يرتفع فيه سحب المياه بما يصل إلى 60% بحلول عام 2035، وفقا للبنك الدولي. وقد وصف المشروع بأنه الأكبر من نوعه في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء بطاقة إنتاجية تبلغ 400 ألف متر مكعب يوميا.

لكن الوزير شيخ تيديان دايي قال الخميس إن التكلفة على المدى الطويل تجعل المشروع "حلا قصير المدى ومكلفا".

وأضاف -في تصريح لشبكة تلفزيونية خاصة- أن "سعر المياه سيصبح أعلى في المدى الطويل بسبب التقنية المستخدمة في إنتاجها".

وانتقد الوزير الرئيس السابق سال بسبب توقيع الصفقة قبل وقت قصير جدا من انتهاء ولايته.