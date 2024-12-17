قال رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش -الاثنين- إن المغرب يعتزم رفع الطاقة الاستيعابية للمطارات الموجودة في البلاد إلى 80 مليون مسافر سنويا بحلول عام 2030 من 38 مليونًا حاليًا.

وأضاف أخنوش في كلمة أمام مجلس النواب أن الخطة تأتي في إطار استعدادات المغرب لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2030 بالمشاركة مع إسبانيا والبرتغال، ولتعزيز السياحة.

وأوضح أن مطار الدار البيضاء ستزيد طاقته إلى 23.3 مليون مسافر، عبر إنشاء مدرج ثالث، ومرافق إضافية بمبنى الركاب، في حين ستبلغ طاقة مطار مراكش 14 مليون مسافر وطاقة مطار أغادير 6.3 ملايين بحلول 2030.

ونوه بأنه تم إنجاز أشغال توسعة وتجهيز كل من مطارات الرباط-سلا، وتطوان، والحسيمة الشريف الإدريسي، إضافة إلى أشغال تهيئة المطارات بكل من فاس وطنجة ومراكش وبني ملال وزاكورة والناظور.

رقم قياسي سياحي

واستقبل المغرب، وفقا لبيانات وزارة السياحة، 15.9 مليون سائح في أول 11 شهرا من العام الجاري، متجاوزا معدل العام الماضي بأكمله بفضل زيادة الخطوط الجوية.

ويعمل المغرب، كذلك، على زيادة أطوال شبكة القطارات فائقة السرعة إلى مراكش قبل انطلاق بطولة كأس العالم، وإلى الجنوب وصولا لأغادير في وقت لاحق.

إعلان

ويهدف المكتب الوطني للسكك الحديدية إلى تمديد شبكته لزيادة عدد المدن التي يخدمها للضعفين (إلى 43 مدينة)، أو 87% من سكان المغرب، بحلول 2040.

كما يستهدف تمديد الخط فائق السرعة من القنيطرة إلى مراكش، على طول 430 كيلومترا بتكلفة تقدر بـ53 مليار درهم (5.3 مليارات دولار)، مع ربط مطار الرباط والدار البيضاء، ومن المنتظر أن يمتد هذا الخط من مراكش إلى أغادير على طول 240 كيلومترا.

الملاعب

وأشار رئيس الحكومة في كلمته إلى توسعة وتجديد 45 ملعبا وموقعا للتدريب في المدن الست التي من المقرر أن تستضيف مباريات كأس العالم، إضافة إلى بناء ملعب جديد بالقرب من الدار البيضاء يسع نحو 115 ألف متفرج.

وأوضحت الحكومة أن بناء وتوسيع الملاعب سيكلف المغرب ما يصل إلى 5 مليارات درهم (500 مليون دولار).

ويستضيف المغرب أيضا بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2025.