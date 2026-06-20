"سنعلمك درسا".. مسلسل كوري يسأل: من يعاقب المتنمرين؟

ماذا يحدث عندما تفقد المدرسة قدرتها على فرض النظام، وعندما يصبح المعلم عاجزا عن حماية طلابه، والطلاب عاجزين عن حماية أنفسهم، بينما تكون القوانين أبطأ من أن تمنع المأساة؟ من هذا التصور ينطلق مسلسل "سنعلمك درسا" (Teach You a lesson)، أحد أحدث الأعمال الكورية التي تتخذ من المدرسة ساحة لطرح أسئلة تتجاوز التعليم، وتلامس السلطة والعدالة والعقاب.

بدأ عرض المسلسل على منصة نتفليكس في يونيو/حزيران 2026، ويتكون من 10 حلقات، وهو مقتبس عن الويب تون/القصص المصورة الشهيرة (True Education)، ومن بطولة كيم مو يول، ولي سونغ مين، وجين كي جو، وبيو جي هون، تحت إدارة المخرج هونغ جونغ تشان، وسيناريو لي نام غيو.

العدالة بالقبضة الحديدية

منذ الحلقة الأولى من مسلسل "سنعلمك درسا"، يتعامل مع التنمر المدرسي كجريمة تستدعي تدخلا استثنائيا، ففي العالم الذي يبنيه المسلسل لم تعد المدارس قادرة على حماية الطلاب، ولا المعلمون قادرين على فرض أي سلطة داخل الفصول، بينما تقف القوانين عاجزة أمام طلاب يستند بعضهم إلى نفوذ عائلي، أو قوانين تمنع العقاب البدني للطلاب، ومن هذا التصور تنشأ هيئة "حماية حقوق التعليم"، وهي مؤسسة خيالية حكومية منحها وزير التربية والتعليم صلاحيات واسعة للتدخل في المدارس عندما تفشل الوسائل التقليدية في احتواء الأزمات.

وهنا نتعرف على المفتش نا هوا جين، الذي يؤدي دوره كيم مو يول، الرجل الذي ليس معلما أو مصلحا اجتماعيا، بل رجلا جاء لفرض النظام بالقوة، ومن خلال القضايا المختلفة التي يتناولها العمل، من التنمر المدرسي إلى العصابات الطلابية والتشهير الإلكتروني والمخدرات، يلجأ هذا المفتش وزملاؤه مرارا إلى الترهيب والمواجهة الجسدية والضغط النفسي، كأدوات مشروعة داخل العمل، ومحتفى بها كذلك، لاستعادة السيطرة.

ويبدأ ذلك منذ الحلقة الأولى، عندما يواجه المفتش الطالب المتنمر ريو جون هيونغ، ابن السياسي النافذ، ثم يتكرر مع قضايا أخرى يتعامل فيها أعضاء الهيئة مع الطلاب كخصوم يجب إخضاعهم، قبل أن يكونوا يافعين في حاجة إلى تقويم وإصلاح.

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وهنا تظهر مفارقة المسلسل الكبرى، فهو يعلن انحيازه الكامل للضحايا من الطلبة والمعلمين، لكنه يفعل ذلك عبر تبني منطق القوة ذاته الذي يدين استخدامه لدى المتنمرين، فبينما يقدم المتنمرين كأشخاص يستغلون نفوذهم الجسدي والاجتماعي لفرض إرادتهم على الآخرين، تأتي الهيئة لتفعل الشيء نفسه تقريبًا، ولكن تحت غطاء قانوني.

وبينما يمكن النظر إلى العمل كفانتازيا عدالة تحقق للمتفرج ما يعجز الواقع عن تحقيقه، فهو أيضا إعادة إنتاج لفكرة العنف نفسها في صورة أكثر قبولا.

من بطل الويب تون المثير للجدل إلى بطل نتفليكس.. من هو نا هوا جين؟

لم يبدأ الجدل حول "سنعلمك درسا" مع عرض المسلسل على نتفليكس، بل سبق ظهوره التلفزيوني بسنوات، فالعمل مقتبس من القصص المصورة الإلكترونية أو الويب تون الكوري الشهير "تعليم حقيقي" (True Education)، وهو الويب تون الذي حقق شعبية واسعة منذ إطلاقه بفضل تناوله العنف المدرسي والتنمر من خلال مقاربة تقوم على التدخل الحاسم والمباشر.

غير أن هذه الشعبية رافقتها انتقادات حادة، إذ تم اتهام الويب تون في أكثر من مناسبة بتمجيد العقاب البدني، وتقديم حلول سلطوية لمشكلات اجتماعية معقدة، مما أدى إلى سحب العمل من بعض المنصات الدولية، وفتح نقاشا حول الحدود الفاصلة بين نقد العنف وتبريره.

في قلب هذا الجدل تقف شخصية نا هوا جين، بطل العمل ووجهه الأبرز، موظف هيئة حماية حقوق التعليم، وهو جندي سابق، يعمل في الهيئة كمحقق ورجل تنفيذ أحكام في الوقت نفسه، ويدخل المدارس ويواجه الأزمات بوسائل تتراوح بين التهديد والمواجهات الجسدية، ليصبح تجسيدًا لفكرة السلطة المطلقة التي تضع نفسها فوق القانون.

حاولت النسخة التلفزيونية تخفيف بعض أكثر الجوانب إثارة للجدل في المادة الأصلية، عن طريق منح الشخصيات دوافع أكثر وضوحًا، مثل خسارة البطل ووزير التربية والتعليم خطيبة الأول وابنة الثاني التي كانت معلمة في مدرسة قتلها تلميذها، بالإضافة إلى التركيز على فشل المؤسسات التعليمية والاجتماعية كسبب للأزمات التي يعالجها العمل، ومع ذلك فإن المسلسل لا يتخلى بالكامل عن الفلسفة التي صنعت شهرة الويب تون، بل خففها وأعاد تقديمها في قالب أكثر قابلية للتسويق عالميا.

الكوميديا في مواجهة المأساة.. لماذا لا يغرق "سنعلمك درسا" في الظلام؟

رغم أن "سنعلمك درسا" يتناول قضايا ثقيلة مثل التنمر المدرسي، والانتحار، والجنوح وتعاطي المخدرات، والعنف ضد المعلمين، فإنه لا يقدمها بالأسلوب القاتم الذي اعتادت عليه كثير من الأعمال المشابهة، فمنذ حلقاته الأولى يحاول العمل الموازنة بين التراجيديا والكوميديا، مستفيدًا من تقليد راسخ في الدراما الكورية يعمل على مزج النبرات المختلفة داخل العمل الواحد، بحيث يمكن أن ينتقل المشاهد من مشهد يتناول مأساة إنسانية، إلى آخر يحمل قدرًا من الطرافة أو السخرية دون أن يشعر بانفصال كامل بينهما.

يتجلى هذا التوجه بصورة خاصة في الشخصيات الثانوية التي ترافق نا هوا جين، وأعضاء هيئة حقوق التعليم، فبينما يتحمل البطل الجزء الأكبر من مواجهات الأكشن، تتولى بعض الشخصيات الأخرى تخفيف التوتر عبر الحوارات الساخرة، كما يعتمد المسلسل أحيانًا على المبالغة المقصودة، سواء في طريقة دخول الأبطال إلى المدارس، أو المواجهات مع المتنمرين، ما يضفي على الأحداث طابعا قريبًا من قصص الأبطال الخارقين، أكثر من كونه دراما اجتماعية واقعية.

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وهنا يختلف العمل بوضوح عن مسلسلات أخرى مثل الكوري "المجد" (The Glory)، الذي تعامل مع التنمر كجرح نفسي طويل الأمد، وبنى أجواءه على الإحساس المستمر بالألم والرغبة في الانتقام، بينما في "سنعلمك درسا" لا يبقى المتفرج طويلا داخل معاناة الضحية، بل ينتقل سريعا إلى مرحلة المواجهة واستعادة السيطرة، ما يمنح السرد إيقاعا أكثر حيوية وأقل كآبة.

ويظهر الفارق بصورة أوضح عند مقارنته بالمسلسل الأمريكي الشهير "ثلاثة عشر سببا" (13 Reasons Why)، والذي بنى حكايته بالكامل حول انتحار هانا بيكر، واختار أن يجعل المشاهد يعيش تبعات المأساة وتفاصيلها النفسية والاجتماعية على مدار مواسم، وكانت النتيجة عملًا شديد القتامة، أثار بدوره نقاشات واسعة حول تأثير تصوير الانتحار والعنف النفسي على الجمهور، أما "سنعلمك درسا" فيسلك الطريق المعاكس تقريبًا، إذ لا يركز على الألم، إنما على الاستجابة له، ولا يمنح المأساة المساحة نفسها التي يمنحها لفكرة العقاب واستعادة العدالة.

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