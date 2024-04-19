كيف تشغل ألعاب إكس بوكس على ويندوز 11؟

إن كنت أحد مالكي منصة الألعاب المنزلية الشهيرة إكس بوكس، وترغب في توسيع حدود الألعاب لتعمل على الحاسب الشخصي بنظام ويندوز 11، فهناك عدة طرق بسيطة متاحة.

ميزة اللعب في أي مكان

إحدى أبسط الطرق المباشرة لتشغيل ألعاب إكس بوكس على ويندوز 11 هي عبر ميزة "إكس بوكس بلاي أني وير" (Xbox Play Anywhere). تسمح لك هذه التجربة شراء اللعبة مرة واحدة والاستمتاع بها على كل من منصة إكس بوكس وجهاز الحاسب الشخصي. وهذه الطريقة التي يمكنك من خلالها الاستفادة بتلك الميزة:

ابدأ بزيارة الموقع على الويب.

ابحث عن اللعبة التي تريدها واضغط على عنوانها، أو على الصورة الخاصة بها.

اضغط على "شراء" لشراء اللعبة، أو "الحصول على" للألعاب المجانية، وأكد عملية الشراء.

افتح متجر مايكروسوفت على جهاز الحاسب، وابحث عن اللعبة، ستجد أنها ضمن التطبيقات التي تملكها، ثم اضغط على "تثبيت" (Install)، وبعدها "تحميل" (Download) لتثبيت اللعبة على جهاز الحاسب الشخصي.

شغّل تطبيق إكس بوكس على جهاز الحاسب الشخصي، واختر اللعبة من مكتبتك، واضغط على "تشغيل" لتبدأ اللعبة.

اللعب السحابي

بالنسبة للاعبين المشتركين في خدمة "جيم باس ألتميت" (Game Pass Ultimate)، يظهر اللعب السحابي كخيار قوي أمامهم. تبث هذه الخدمة الألعاب مباشرة من خوادم مايكروسوفت السحابية إلى حاسوبك الشخصي، وتتطلب اتصالا قويا بالإنترنت للحصول على الأداء الأمثل. هذه هي الطريقة التي يمكنك من خلالها الوصول إلى الألعاب السحابية لتشغيلها على جهازك:

افتح تطبيق إكس بوكس على جهاز الحاسب الشخصي واختر "الألعاب السحابية" (Cloud Gaming).

اختر لعبة من المكتبة الألعاب السحابية. اضغط على "لعب" وانتظر حتى يبدأ تحميل اللعبة.

ميزة اللعب عن بعد

تسمح لك ميزة اللعب عن بُعد ببث الألعاب من منصة إكس بوكس إلى حاسوبك الشخصي الذي يعمل بنظام ويندوز عبر الشبكة المنزلية، وهي ميزة مفيدة لتشغيل الألعاب المخزنة على جهاز إكس بوكس، أو إن كنت تملك أقراص الألعاب نفسها؛ لأن ويندوز 11 لا يدعم تشغيل تلك الأقراص. وهذه طريقة إعدادها: