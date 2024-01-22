سام ألتمان.. رائد الأعمال ومفجر ثورة "شات جي بي تي"

في عالم التكنولوجيا وريادة الأعمال، يمكنك أن تسمع عن الكثير من الشخصيات التي غيرت مسار العالم وكان لها بصمة كبيرة في تاريخ التكنولوجيا، وحتى مستقبلها، وما هي عليه في يومنا هذا.

وعند الحديث عن الذكاء الاصطناعي، لا يمكن أن نغفل عن اسم سام ألتمان الذي برع في مجال الاستثمارات وريادة الأعمال؛ من الأعمال المدفوعة وحتى الخيرية، كما ساهم في نشأة العديد من الشركات ومراكز الأبحاث التي كان أشهرها شركة "أوبن إيه آي". فما قصة هذا الرجل، ولماذا يعتبر من الشخصيات التي غيّرت مسار التكنولوجيا في العالم، وما هي علاقته بشركة أوبن إيه آي.

من هو سام ألتمان؟

هو رجل أعمال أميركي ولد في ولاية شيكاغو. وهو من مواليد 22 أبريل/نيسان 1985، واشتهر بأنه رئيس شركة واي كومبينيتور، وذلك منذ 2014 وحتى 2019، هذا بالإضافة إلى أنه الرئيس التنفيذي لشركة أوبن إيه آي بدءا من 2019.

ولد ألتمان في عائلة متعلمة، والدته طبيبة جلدية. أما والده فكان سمسار عقارات. لديه أربعة أشقاء وهو الابن الأكبر بينهم. التحق سام بمدرسة خاصة في مدينة "لادو" الواقعة في ولاية ميسوري التي نشأ فيها.

في الثامنة من عمره حصل على حاسوبه الأول وهو آبل ماكنتوش، ومن هنا بدأت مسيرته التعليمية والمهنية. كما انضم إلى جامعة ستانفورد لدراسة علوم الحاسوب، إلا أنه بعد عامين تركها ولم يحصل على أي شهادة منها.

حياته المهنية

كانت بداية حياة سام ألتمان المهنية في الـ19 من عمره، حيث شارك في تأسيس تطبيق التواصل الاجتماعي المعتمد على الموقع والذي يسمى لوبت في عام 2005، وحصل من وراء ذلك على ما يقارب 30 مليون دولار.

شركة واي كومبينيتور

وفي عام 2011 انضم سام ألتمان إلى شركة واي كومبينيتور التي تقدم الدعم للشركات الناشئة، لكنه لم يتفرغ للعمل بها بشكل كامل. وبعد فترة قصيرة في عام 2014 عُين رئيسا للشركة مما جعله مسؤولا بشكل كامل عن إدارة الشركة.

شركة هيدرازين كابيتال

شارك ألتمان مع ريان كوهين بعد ذلك في إنشاء شركة رأس مال استثماري هي هيدرازين كابيتال المسجلة في عام 2012، وهي كذلك شركة استثمار مالية تخدم 6 ولايات. وتقع هذه الشركة في كاليفورنيا وتستثمر في الكثير من المجالات منها التعليم وبرامج المؤسسات وشبكات المستهلكين، وغيرها الكثير.

صندوق الدعم المالي ومختبر أبحاث واي كومبينيتور

في عام 2015 أعلن ألتمان عن صندوق الدعم المالي واي سي كونتينيوتي الذي يعد صندوق أسهم بقيمة 700 مليون دولار، ويسعى إلى دعم الشركات التي انضمت إلى واي كومبينيتور من حيث المال أو الاستشارات الفنية أو حتى توفير التوجيه الإستراتيجي.

وشغل ألتمان منصب رئيس الشركة، لينتقل فيما بعد إلى منصب رئيس مجلس الإدارة في 2019. وقبل ذلك بقليل قام ألتمان بالإعلان عن مختبر أبحاث غير ربحي سماه واي كومبينيتور ريسيرش، ومن ثم تبرع بملغ 10 ملايين دولار لتمويله.

وفي 2019، شارك ألتمان في تأسيس تولز فور هيومانيتي، وهي شركة تختص بتكنولوجيا الأمن المتعلقة بالتصديق والقائمة على مسح العيون لإثبات الهوية.

قصته مع أوبن إيه آي

في 2015، شارك سام ألتمان مع إيلون ماسك الرئيس التنفيذ لشركة تسلا ومجموعة من أصحاب رؤوس الأموال الآخرين؛ في تأسيس شركة أوبن إيه آي التي بدأت مركز أبحاث غير ربحي ومنظمة تهتم بتطوير الذكاء الاصطناعي.

وبدأت الشركة بتمويل قدره مليار دولار، ومن ثم وبسبب نقص الموارد أنشأت أوبن إي آي شركة ربحية لسد الثغرات وتأمين التمويل اللازم لمركز الأبحاث. ودخل الجزء الربحي من أوبن إيه آي في شراكة مع شركة مايكروسوفت بلغت قيمته مليار دولار من قبل مايكروسوفت، وبلغت أسهم شركة مايكروسوفت والممولين الآخرين 49%، بينما بلغت أسهم شركة أوبن إيه آي ذاتها 49%.

وبلغ عدد الذين قاموا بتأسيس أوبن إيه آي 6 أشخاص هم: سام ألتمان وفويتشخ زاريمبا وجون شولمان وإيليا سوتسكيفر وغريغ بروكمان وإيلون ماسك. وهم الذين قاموا بتمويلها إلى جانب بيتر ثيل وخدمة أمازون ويب بالإضافة إلى شركة مايكروسوفت.

وكانت أبرز اخترعات الشركة روبوت الدردشة شات جي بي تي الذي أعطى ألتمان والشركة شهرة واسعة.

وفي 2023 قرر مجلس إدارة أوبن إيه آي إقالة ألتمان من الشركة كرئيس تنفيذي، وحتى الآن ما زالت أسباب إقالته غير واضحة. وبعد يومين من إقالته أعلنت شركة مايكروسوفت أن ألتمان سينضم إليها.

لكن ألتمان كان محبوبا جدا من موظفيه في شركة أوبن إيه آي، فبعد يومين أو أكثر من تنحيته من قبل مجلس الإدارة، هدد موظفوا الشركة (نحو 700 من أصل 750) أنهم سيقدمون استقالة جماعية إذا لم يعد ألتمان إلى الشركة. وبعد ذلك بفترة وجيزة أعلنت الشركة أنها ستعيد ألتمان مديرا تنفيذيا.

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تولى ألتمان أيضا منصب الرئيس التنفيذي لشركة ريديت لثمانية أيام، وذلك بعد استقالة الرئيس التنفيذي السابق لها.

كما ساهم في العديد من الأعمال الخيرية، فأثناء جائحة كوفيد19، شارك ألتمان في تأسيس مشروع كوفالينس الذي يهدف إلى تعزيز التجارب السريرية لدراسة وتقييم كفاءة العلاجات الطبية. وقام بذلك بالتعاون مع شركة التجارب السريرية تريل سبارك. كما حصل فيما بعد على شهادة الدكتوراه في الهندسة من جامعة واترلو في 2017.

واختير واحدا من 100 هم الأكثر تأثيرا في العالم في مجلة تايم، وواحدا من أفضل المديرين التنفيذيين في مجلة فوربس.

وفي خضم ثورة التكنولوجيا والابتكار التي شهدها العالم ومازالت مستمرة، برزت شخصية سام ألتمان كشخصية لامعة واستثنائية كان لها تأثير كبير على المشهد الريادي والتكنولوجي.