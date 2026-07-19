أحدها صامد منذ 1954.. إنجلترا وفرنسا تحطمان حفنة من الأرقام القياسية

دخلت مواجهة إنجلترا وفرنسا في مباراة تحديد المركز الثالث بكأس العالم 2026 سجلات البطولة من أوسع أبوابها، بعدما تحولت إلى واحدة من أكثر المباريات إثارة وغزارة تهديفية في تاريخ المونديال، وانتهت بفوز "الأسود الثلاثة" بنتيجة 6-4 في لقاء شهد انهيار أرقام قياسية استمرت لعقود، وإنجازات فردية وجماعية غير مسبوقة.

أول مباراة بـ10 أهداف منذ 1982

أصبحت مواجهة فرنسا وإنجلترا أول مباراة في كأس العالم تشهد تسجيل 10 أهداف أو أكثر منذ فوز المجر على السلفادور بنتيجة 10-1 في مونديال 1982.

كما أنها أول مباراة في الأدوار الإقصائية تسجل فيها 10 أهداف منذ المباراة التاريخية التي فازت فيها النمسا على سويسرا 7-5 في ربع نهائي مونديال 1954، وهي المباراة التي ظلت لعقود الأكثر تهديفًا في الأدوار الإقصائية.

إنجلترا تحقق أفضل إنجاز منذ لقب 1966

أنهى المنتخب الإنجليزي مشاركته في مونديال 2026 في المركز الثالث، وهو ثاني أفضل إنجاز في تاريخه بعد تتويجه باللقب على أرضه 1966.

كما نجح في محاولته الحادية عشرة، في تحقيق فوزه الثاني فقط في كأس العالم على منتخب يتفوق عليه في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بعد انتصاره على الأرجنتين بهدف دون رد في دور الـ16 من مونديال 2002.

شوط أول استثنائي للأسود الثلاثة

سجل المنتخب الإنجليزي أربعة أهداف في الشوط الأول من مباراة إقصائية بكأس العالم للمرة الأولى في تاريخه.

ولم يسبق لإنجلترا أن سجلت هذا العدد من الأهداف في الشوط الأول سوى مرة واحدة في البطولة، عندما تقدمت على بنما بخماسية نظيفة في دور المجموعات من مونديال روسيا 2018.

فرنسا تتلقى ضربة تاريخية

في المقابل، عاش المنتخب الفرنسي واحدة من أسوأ مبارياته في التاريخ، بعدما استقبل ستة أهداف في مباراة واحدة بكأس العالم للمرة الأولى.

كما تأخر "الديوك" بفارق أربعة أهداف مع نهاية الشوط الأول لأول مرة منذ أبريل/نيسان 1930، عندما خسروا أمام بلجيكا بنتيجة 5-1.

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ولم يتلق المنتخب الفرنسي ستة أهداف في مباراة رسمية أو ودية منذ خسارته أمام سويسرا 6-2 1960.

نهاية قاسية لعهد ديشان

شكّلت المباراة الظهور الأخير للمدرب ديدييه ديشان على رأس الجهاز الفني لمنتخب فرنسا، بعدما قاد "الديوك" في 187 مباراة.

ورغم أن ديشان صنع واحدة من أنجح الفترات في تاريخ الكرة الفرنسية، وقاد المنتخب إلى لقب كأس العالم 2018 ووصافة نسخة 2022، فإن مباراته الأخيرة انتهت باستقبال أكبر عدد من الأهداف خلال مسيرته التدريبية مع المنتخب.

مبابي يواصل كتابة التاريخ

واصل كيليان مبابي تعزيز مكانته بين أساطير كأس العالم بعدما ساهم في ثلاثة أهداف خلال اللقاء، مسجلا هدفين وصانعا هدفا.

ورفع قائد فرنسا حصيلته في مونديال 2026 إلى 10 أهداف و4 تمريرات حاسمة، ليصبح أكثر لاعب مساهمة في الأهداف خلال نسخة واحدة من كأس العالم منذ بدء تسجيل هذه الإحصائية 1966، بإجمالي 14 مساهمة تهديفية.

أوليسيه يحطم رقم بيليه

دخل مايكل أوليسيه تاريخ البطولة بعدما أصبح أول لاعب يصنع 7 أهداف في نسخة واحدة من كأس العالم منذ اعتماد إحصائية التمريرات الحاسمة 1966.

وبذلك كسر الرقم القياسي الذي ظل صامدًا باسم الأسطورة البرازيلية بيليه، الذي صنع ستة أهداف في مونديال 1970.

كما أصبح أوليسيه أكثر لاعب يصنع أهدافا لزميل واحد في نسخة واحدة من كأس العالم، بعدما قدم 5 تمريرات حاسمة لكيليان مبابي.

ساكا وبيلينغهام في سجل العظماء

دخل بوكايو ساكا قائمة نادرة بعدما أصبح ثاني لاعب إنجليزي يسجل ثلاثية في مباراة إقصائية بكأس العالم، بعد السير جيف هيرست في نهائي 1966.

كما أصبح ثالث لاعب فقط يسجل ثلاثية في مرمى فرنسا بكأس العالم، بعد الأسطورة البرازيلية بيليه الذي حقق ذلك في نهائي مونديال 1958.

من جانبه، رفع جود بيلينغهام رصيده إلى 7 أهداف في مونديال 2026، وهو أعلى رصيد تهديفي يحققه لاعب إنجليزي في نسخة واحدة من كأس العالم أو بطولة أمم أوروبا.

أرقام هجومية غير مسبوقة

لم تكن غزارة الأهداف وحدها ما ميّز المباراة، إذ سجلت أيضًا أعلى مؤشرات هجومية في مونديال 2026.

فقد شهد اللقاء 20 تسديدة بين الخشبات الثلاث، وهو أعلى رقم في البطولة، وأكبر عدد منذ مواجهة بلجيكا والولايات المتحدة في مونديال 2014 التي شهدت 22 تسديدة على المرمى.

كما بلغ مجموع الأهداف المتوقعة (xG) في المباراة 5.7 أهداف، وهو أعلى رقم يسجل في البطولة الحالية.

إنجازات إنجليزية أخرى

شهدت المباراة أيضًا مجموعة من الأرقام اللافتة للمنتخب الإنجليزي، أبرزها:

سجل ديكلان رايس ثاني أسرع هدف لإنجلترا في تاريخ كأس العالم، بعد دقيقتين و14 ثانية، خلف هدف برايان روبسون أمام فرنسا بعد 28 ثانية في مونديال 1982.

خاض المنتخب الإنجليزي أول مباراة في بطولة كبرى (كأس العالم أو أمم أوروبا) منذ يورو 2016 من دون الحارس جوردان بيكفورد، منهيًا سلسلة امتدت إلى 33 مباراة متتالية.

كما بدأ المنتخب اللقاء بثلاثة لاعبين من آرسنال (ديكلان رايس، بوكايو ساكا، وإيبيريتشي إيزي) للمرة الأولى في كأس العالم منذ مواجهة البرازيل في مونديال 2002، حين ضمت التشكيلة ديفيد سيمان وسول كامبل وآشلي كول.