حاسوب عملاق يتوقع الفريق المتوج بدوري أبطال أوروبا موسم 2025-2026

سان جيرمان حامل اللقب يحتل المركز الثالث في قائمة حاسوب "أوبتا" العملاق للفرق المرشحة للتتويج في النسخة الجديدة (رويترز)
Published On 10/9/2025
آخر تحديث: 17:20 (توقيت مكة)

كشفت تنبؤات حاسوب عملاق عن هوية الفريق المرشح للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الجديد 2025-2026.

وتعود منافسات البطولة الأوروبية العريقة منتصف الأسبوع المقبل، وفيها يتنافس 36 ناديا على مراحل من أجل رفع الكأس "ذات الأذنين" يوم 30 مايو/أيار 2026، وهو موعد إقامة المباراة النهائية في العاصمة المجربة بودابست.

ويدخل باريس سان جيرمان الموسم الجديد باعتباره حاملا للقب، عقب فوزه الكبير 5-0 على إنتر ميلان الإيطالي، وذلك في نهائي النسخة الماضية الذي جرى على ملعب أليانز أرينا في مدينة ميونخ الألمانية.

ورغم ذلك فإن العملاق الباريسي جاء في المركز الرابع في احتمالات المرشحين الفوز بالبطولة بنسبة 12.1%، وذلك وفق 10 آلاف محاكاة قام بها حاسوب "أوبتا" العملاق.

ووضع الحاسوب العملاق فريق ليفربول بقيادة المدرب الهولندي آرني سلوت على رأس الفرق المرشحة للتتويج باللقب بنسبة 20.4%، علما بأن الريدز أُقصي في النسخة الماضية بركلات الترجيح أمام سان جيرمان في الدور ثمن النهائي.

وجاء مواطنه أرسنال في المركز الثاني بحظوظ بلغت نسبتها 16%، أما مانشستر سيتي وبرشلونة فيتقاسمان المركز الرابع بنسبة وصلت إلى 8.4% فقط.

اللافت أن ريال مدريد حامل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة (15)، والذي عزّز صفوفه بقوة خلال سوق الانتقالات الصيفية الأخيرة وتعاقد أيضا مع المدرب تشابي ألونسو، فإنه يتواجد في المركز السابع بقائمة الترشيحات بنسبة 5.8%.

أما بطل أول نسخة موسعة من كأس العالم للأندية وهو تشلسي، فيتواجد في المركز السادس بنسبة استقرت عند 7%.

وتاليا تنبؤات الحاسوب العملاق للفائزين بدوري أبطال أوروبا 2025-2026:

  1. ليفربول: 20.4%.
  2. أرسنال: 16%.
  3. باريس سان جيرمان: 12.1%.
  4. مانشستر سيتي: 8.4%.
  5. برشلونة: 8.4%.
  6. تشلسي: 7%.
  7. ريال مدريد: 5.8%.
  8. بايرن ميونخ: 4.3%.
  9. إنتر ميلان: 3%.
  10. نيوكاسل يونايتد: 3%.
  11. بنفيكا: 1.7%.
  12. نابولي: 1.4%.
  13. توتنهام هوتسبير: 1.1%.
  14. بوروسيا دورتموند: 0.9%.
  15. بروج: 0.9%.
  16. سبورتنغ لشبونة: 0.8%.
  17. باير ليفركوزن: 0.7%.
  18. أتلتيكو مدريد: 0.6%.
  19. يوفنتوس: 0.6%.
  20. أتالانتا: 0.6%.
ومن المقرر أن تُقام مباريات الجولة الأولى من مرحلة الدوري لدوري أبطال أوروبا، أيام 16 و17 و18 سبتمبر/أيلول الجاري.

المصدر: مواقع إلكترونية

