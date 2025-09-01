إيساك ينتقل إلى ليفربول مقابل مبلغ خرافي

قالت شبكة "سكاي سبورتس" وصحيفة "ذا أثليتيك" -أمس الأحد- إن ليفربول بطل الدوري الإنجليزي الممتاز توصل إلى اتفاق للتعاقد مع المهاجم السويدي ألكسندر إيساك قادما من نيوكاسل يونايتد، بعقد طويل الأمد، مقابل نحو 130 مليون جنيه إسترليني (175 مليون دولار) مما سيجعلها صفقة قياسية بريطانية.

وسيطرت المفاوضات المطولة حول الصفقة على فترة الانتقالات في البريميرليغ التي تغلق اليوم، مع رفض نيوكاسل لعرض من ليفربول بلغ 110 ملايين جنيه إسترليني لضم السويدي (25 عاما) في وقت سابق من أغسطس/آب الماضي.

وأحرز إيساك 23 هدفا في الدوري الموسم الماضي ليقود نيوكاسل للعودة إلى دوري أبطال أوروبا باحتلال المركز الخامس، بينما سجل أيضا في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة أمام ليفربول ليمنح الفريق أول ألقابه المحلية منذ 70 عاما.

ولم ينضم إيساك إلى نيوكاسل في جولته التحضيرية للموسم الجديد واضطر إلى التدرب بشكل منفصل في مواجهة متوترة مع النادي، ووصف إيدي هاو مدرب الفريق الوضع بأنه "خسارة للجميع".

ومع ذلك، اتهم إيساك نيوكاسل بكسر الوعود وتضليل المشجعين في بيان أكد فيه رغبته بالرحيل عن النادي ، قائلا إن التغيير في "مصلحة الجميع".