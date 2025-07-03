رسالة رونالدو المؤثرة بعد الوفاة المأساوية لديوغو جوتا مهاجم ليفربول

وجه النجم كريستيانو رونالدو، قائد منتخب البرتغال لكرة القدم، رسالة مؤثرة عقب وفاة زميله بالفريق ديوغو جوتا في حادث سيارة اليوم الخميس.

وكتب رونالدو على حسابه في موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي "هذا لا يصدق. كنا معا للتو في المنتخب، وكنت قد تزوجت حديثا".

وتوفي أندريه سيلفا (لاعب كرة قدم محترف في دوري الدرجة الثانية في البرتغال) شقيق ديوغو، في الحادث أيضا.

وأعرب رونالدو عن تعازيه لعائلة جوتا وزوجته وأطفاله، وأضاف: "أعلم أنك ستكون دائما معهم. ارقدا في سلام ديوغو وأندريا. سنفتقدكما".

Não faz sentido. Ainda agora estávamos juntos na Seleção, ainda agora tinhas casado. À tua familia, à tua mulher e aos teus filhos, envio os meus sentimentos e desejo-lhes toda a força do mundo. Sei que estarás sempre com eles. Descansem em Paz, Diogo e André. Vamos todos sentir… pic.twitter.com/H1qSTvPoQs — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) July 3, 2025

وتوفي المهاجم البالغ (28 عاما) وبطل الدوري الإنجليزي لكرة القدم مع ليفربول، وشقيقه بحادث سير في شمال-غرب إسبانيا، بعد نحو أسبوعين من زواجه.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، ذكر الحرس المدني الإسباني في بيان أن السيارة، وهي من طراز لامبورغيني، انحرفت عن الطريق بسبب انفجار أحد الإطارات أثناء عملية تجاوز سيارة أخرى.

وذكر الحرس المدني أن الحادث وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس في بلدية سيرناديلا بمقاطعة زامورا. وجاء في البيان: "اشتعلت النيران في السيارة، مما أسفر عن وفاة الراكبين".

ولم يكن رونالدو الوحيد الذي قدم تعازيه في وفاة جوتا وشقيقه، إذ تسابقت النوادي والاتحادات وحتى الساسة في تقديم التعازي وإرسال رسائل دعم لعائلتي اللاعبين.

أبرز ردود الفعل على وفاة الدولي البرتغالي وشقيقه:

نادي ليفربول: يشعر نادي ليفربول لكرة القدم بالحزن الشديد بسبب الوفاة المأساوية لديوغو جوتا. أُبلغ النادي أن اللاعب البالغ من العمر (28 عاما) قد توفي بعد حادث مروري في إسبانيا مع شقيقه أندريه. لن يصدر نادي ليفربول أي تعليقات أخرى في هذا الوقت ويطلب احترام خصوصية عائلة ديوغو وأندريه وأصدقائهم وزملائهم في الفريق وموظفي النادي وهم يحاولون تقبل الخسارة التي لا يمكن تصورها. وسنواصل تقديم دعمنا الكامل لهم.

يشعر نادي ليفربول لكرة القدم بالحزن الشديد بسبب الوفاة المأساوية لديوغو جوتا. أُبلغ النادي أن اللاعب البالغ من العمر (28 عاما) قد توفي بعد حادث مروري في إسبانيا مع شقيقه أندريه. لن يصدر نادي ليفربول أي تعليقات أخرى في هذا الوقت ويطلب احترام خصوصية عائلة ديوغو وأندريه وأصدقائهم وزملائهم في الفريق وموظفي النادي وهم يحاولون تقبل الخسارة التي لا يمكن تصورها. وسنواصل تقديم دعمنا الكامل لهم. رئيس الوزراء البرتغالي لويس مونتينيغرو: نبأ وفاة ديوغو جوتا، الرياضي الذي شرف البرتغال كثيرا، وشقيقه، كان مفاجئا ومأساويا. أتقدم بأحر التعازي لأسرتهما. إنه يوم حزين لكرة القدم وللرياضات الوطنية والدولية.

نبأ وفاة ديوغو جوتا، الرياضي الذي شرف البرتغال كثيرا، وشقيقه، كان مفاجئا ومأساويا. أتقدم بأحر التعازي لأسرتهما. إنه يوم حزين لكرة القدم وللرياضات الوطنية والدولية. رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز: يشعر الجميع في الدوري الإنجليزي الممتاز بالصدمة والحزن الشديدين لسماع نبأ وفاة ديوغو جوتا وشقيقه أندريه. نتقدم بأحر التعازي لعائلة ديوغو وأصدقائه ونادي ليفربول وجميع مشجعيه في هذا المصاب الجلل. قد فقدت كرة القدم بطلا سيبقى في الذاكرة إلى الأبد. سنواصل دعم أصدقائنا وزملائنا في النادي.

يشعر الجميع في الدوري الإنجليزي الممتاز بالصدمة والحزن الشديدين لسماع نبأ وفاة ديوغو جوتا وشقيقه أندريه. نتقدم بأحر التعازي لعائلة ديوغو وأصدقائه ونادي ليفربول وجميع مشجعيه في هذا المصاب الجلل. قد فقدت كرة القدم بطلا سيبقى في الذاكرة إلى الأبد. سنواصل دعم أصدقائنا وزملائنا في النادي. الاتحاد البرتغالي لكرة القدم: يشعر الاتحاد البرتغالي لكرة القدم والمجتمع الكروي البرتغالي بأكمله بالحزن الشديد لوفاة ديوغو جوتا وأندريه سيلفا في إسبانيا هذا الصباح. لم يكن جوتا لاعبا رائعا فحسب، إذ شارك فيما يقرب من 50 مباراة دولية مع المنتخب الوطني، بل كان أيضا شخصا استثنائيا يحظى باحترام جميع زملائه ومنافسيه. كانت بهجته معدية، وكان مرجعا لمجتمعه. فقدنا بطلين. وفاتهما خسارة لا تعوض لكرة القدم البرتغالية، وسنبذل قصارى جهدنا لتكريم إرثهما كل يوم.

يشعر الاتحاد البرتغالي لكرة القدم والمجتمع الكروي البرتغالي بأكمله بالحزن الشديد لوفاة ديوغو جوتا وأندريه سيلفا في إسبانيا هذا الصباح. لم يكن جوتا لاعبا رائعا فحسب، إذ شارك فيما يقرب من 50 مباراة دولية مع المنتخب الوطني، بل كان أيضا شخصا استثنائيا يحظى باحترام جميع زملائه ومنافسيه. كانت بهجته معدية، وكان مرجعا لمجتمعه. فقدنا بطلين. وفاتهما خسارة لا تعوض لكرة القدم البرتغالية، وسنبذل قصارى جهدنا لتكريم إرثهما كل يوم. ولفرهامبتون واندرارز: نشعر بالحزن الشديد. كان ديوغو محبوبا من جماهيرنا ومن زملائه في الفريق، ومحبوبا من كل مَن عمل معه خلال فترة وجوده في ولفرهامبتون. الذكريات التي خلدها لن تنسى. قلوبنا مع عائلة ديوغو وشقيقه أندريه وأصدقائهما وأحبائهما. سنفتقدك حقا، وستظل في ذاكرتنا دائما.

نشعر بالحزن الشديد. كان ديوغو محبوبا من جماهيرنا ومن زملائه في الفريق، ومحبوبا من كل مَن عمل معه خلال فترة وجوده في ولفرهامبتون. الذكريات التي خلدها لن تنسى. قلوبنا مع عائلة ديوغو وشقيقه أندريه وأصدقائهما وأحبائهما. سنفتقدك حقا، وستظل في ذاكرتنا دائما. جيمي كاراجر لاعب ليفربول السابق: أخبار مفجعة عن ديوغو جوتا وشقيقه أندريه هذا الصباح. تعازينا الحارة لجميع أفراد عائلتهما وأصدقائهما، وخاصة زوجته روت وأطفالهما الثلاثة الرائعين.

أخبار مفجعة عن ديوغو جوتا وشقيقه أندريه هذا الصباح. تعازينا الحارة لجميع أفراد عائلتهما وأصدقائهما، وخاصة زوجته روت وأطفالهما الثلاثة الرائعين. روبن نيفيز لاعب منتخب البرتغال والهلال السعودي: يقولون إننا لا نفقد الأشخاص حقا إلا عندما ننساهم. لن أنساك أبدا.

يقولون إننا لا نفقد الأشخاص حقا إلا عندما ننساهم. لن أنساك أبدا. الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا): "بالنيابة عن مجتمع كرة القدم الأوروبية، نشعر بالحزن العميق لمعرفة نبأ الوفاة المأساوية لديوغو جوتا اللاعب الدولي البرتغالي ومهاجم نادي ليفربول، إلى جانب شقيقه أندريه سيلفا. نعبر عن تضامننا مع عائلاتهما وأصدقائهما وزملائهما، وكل من تأثر بهذه الخسارة المؤلمة.

"بالنيابة عن مجتمع كرة القدم الأوروبية، نشعر بالحزن العميق لمعرفة نبأ الوفاة المأساوية لديوغو جوتا اللاعب الدولي البرتغالي ومهاجم نادي ليفربول، إلى جانب شقيقه أندريه سيلفا. نعبر عن تضامننا مع عائلاتهما وأصدقائهما وزملائهما، وكل من تأثر بهذه الخسارة المؤلمة. نادي بورتو: نادي بورتو في حالة حداد. ببالغ الحزن والأسى، نرسل تعازينا القلبية إلى عائلة وأصدقاء ديوغو جوتا وشقيقه أندريه سيلفا، الذي كان أيضا لاعبا في صفوف

الشبان في النادي. ارقدا في سلام.

نادي بورتو في حالة حداد. ببالغ الحزن والأسى، نرسل تعازينا القلبية إلى عائلة وأصدقاء ديوغو جوتا وشقيقه أندريه سيلفا، الذي كان أيضا لاعبا في صفوف الشبان في النادي. ارقدا في سلام. نادي سبورتينغ لشبونة: يعرب سبورتنغ لشبونة عن حزنه العميق لوفاة اللاعب الدولي البرتغالي ديوغو جوتا وشقيقه أندريه سيلفا. نتقدم بأحر التعازي لجميع أفراد الأسرة في هذا المصاب الجلل.