6 لاعبين لم تنهزم فرقهم بالبريميرليغ عندما هزوا الشباك

تكون بعض الأهداف حاسمة أحيانا في تحقيق الفوز بالمباراة، ولكن ثمة لاعبين وصلوا إلى الحد الأقصى ولم يخسروا أبدا أي مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز (بريميرليغ) بعد هز شباك الفريق المنافس.

ويتصدر غابرييل جيسوس -النجم السابق لمانشستر سيتي واللاعب الحالي لأرسنال- قائمة هؤلاء اللاعبين المحظوظين، إذ لم يذق طعم الهزيمة في 60 مباراة خاضها مع الفريقين.

التقرير التالي يسلط الضوء على مجموعة من اللاعبين الذين حققوا الفوز لأنديتهم في كل مرة أحرزوا فيها هدفا في مرمى الفريق المنافس:

كالو، الذي تم جلبه إلى النادي من قبل جوزيه مورينيو بعد تألقه مع فينورد الهولندي، كان كلما يسجل يؤمن النتيجة لـ"البلوز".

