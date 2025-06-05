هدف قاتل يقرّب أستراليا من كأس العالم 2026

وضعت أستراليا قدما في نهائيات كأس العالم المقررة بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك العام المقبل بفوزها الثمين على ضيفتها اليابان 1-0 اليوم الخميس في بيرث بالجولة التاسعة قبل الأخيرة من المجموعة الثالثة.

وتدين أستراليا بفوزها الرابع في التصفيات والثالث تواليا إلى عزيز بيهيتش مدافع ملبورن سيتي الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع إثر تمريرة من مهاجم ميدلزبره الإنجليزي رايلي ماكغري أمام حشد غفير بلغ أكثر من 57 ألف متفرج في ملعب أوبتوس.

وهو الفوز الأول لأستراليا على اليابان منذ عام 2009، فعززت موقعها في المركز الثاني برصيد 16 نقطة بفارق 4 نقاط خلف "الساموراي الأزرق" أول المتأهلين إلى النهائيات، وبفارق 6 نقاط وفارق كبير من الأهداف (+8 مقابل -2) أمام السعودية الثالثة، والتي تحل ضيفة على البحرين لاحقا.

وتضمن أستراليا تأهلها في حال تعثر السعودية، أما في حال فوز الأخيرة فيتأجل الحسم إلى الجولة الأخيرة عندما يلتقي المنتخبان في قمة نارية بجدة في 10 يونيو/حزيران الحالي.

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ويتأهل أول منتخبين في كل من المجموعات الثلاث مباشرة إلى كأس العالم، في حين يُحدد المقعدان المباشران المتبقيان لقارة آسيا عبر الدور الرابع في ملحق قاري يشارك فيه أصحاب المركزين الثالث والرابع.

ولم يتأهل منتخب أستراليا مباشرة إلى كأس العالم منذ 2014 بعد أن احتاج إلى خوض ملحق لحجز بطاقتيه في عامي 2018 و2022.

وتلعب لاحقا إندونيسيا مع الصين ضمن المجموعة ذاتها.