المباريات الأكثر غزارة تهديفية بمراحل خروج المغلوب في أبطال أوروبا

استمتع عشاق كرة القدم بوجبة دسمة من المتعة والإثارة والندية وأيضا الأهداف في مباراتي إنتر ميلان وبرشلونة بنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وشهدت المباراتان تسجيل 13 هدفا ما بين الذهاب والإياب بواقع 7 للفريق الإيطالي و6 لنظيره الكتالوني، ليخطف إنتر ميلان بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية.

وربما لم يكن أكثر المتفائلين يتوقعون مشاهدة هذا العدد الكبير من الأهداف في هذه المرحلة المتقدمة من دوري الأبطال، خاصة أن أحد طرفي المباراة المذكورة هو صاحب دفاع قوي وليس من السهل هز شباكه عدة مرات.

🟣🎥 تقرير خاص | إنتر يخطف البطاقة الأولى لنهائي دوري أبطال أوروبا في ميونيخ بفوزه إيابا على ضيفه برشلونة 4 – 3 بعد التمديد

🎙️ تقرير | سمير دويدي @SamirDouidi pic.twitter.com/p2SuyLWwjE — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) May 6, 2025

لكن إنتر ميلان وبرشلونة منحا عشاق اللعبة جرعة كبيرة من الأدرينالين، وما بين شد وجذب انتهت المباراتان بتسجيل 13 هدفا.

وأعادت هاتان المباراتان إلى الأذهان ما حدث بين ليفربول وروما في نفس المرحلة من موسم 2019-202، حيث شهدت أيضا تسجيل 13 هدفا بين لقائي الذهاب والإياب، بالإضافة إلى مباراة ثالثة حضرت فيها الأهداف الغزيرة ولكن في نسخة أخرى وفي مرحلة مختلفة من الأدوار الاقصائية.

إعلان

المباريات التي شهدت تسجيل أكبر عدد من الأهداف في ذهاب وإياب الأدوار الإقصائية بدوري أبطال أوروبا منذ موسم 1992-1993: