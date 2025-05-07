قرارات حكم مباراة إنتر ميلان وبرشلونة تثير جدلا بين الخبراء وفينغر ينتقد

شهدت مباراة إنتر ميلان وبرشلونة، في إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، العديد من القرارات التحكيمية المثيرة للجدل.

وخطف إنتر ميلان بطاقة التأهل إلى نهائي البطولة الأوروبية العريقة بعد مباراة مجنونة فاز فيها على برشلونة بنتيجة 4-3 بعد التمديد، ليسافر الفريق الإيطالي إلى ميونخ بنتيجة إجمالية استقرت عند 7-6.

وكان احتساب ركلة جزاء لصالح إنتر ميلان في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول واحدا من أبرز القرارات التي أثارت خلافا في الرأي بين مجموعة من خبراء التحكيم وكرة القدم عموما.

واحتسب الحكم البولندي سيمون مارتشينياك ركلة جزاء لإنتر ميلان بعد تدخل من باو كوبارسي مدافع برشلونة على لاوتارو مارتينيز بعد العودة لتقنية الفيديو، وهو قرار لاقى انتقادا من الفرنسي أرسين فينغر المدرب السابق لأرسنال بسبب الطريقة التي تم فيها استخدام "الفار".

Cubarsi a fait le genre de tacle que tout défenseur aurait fait dans la même situation.

Lautaro a été très intelligent en mettant son pied en opposition. À mon avis, Cubarsi n’a pas touché la balle donc c’est penalty !pic.twitter.com/VF93dlKkJ5 — AB_BØYE.98🇸🇳 (@AbdoulayeBoye98) May 6, 2025

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وقال فينغر "أنا أعارض تماما احتساب مثل هذا النوع من ركلات الجزاء، وأعارض أيضا استخدام تقنية الفيديو بالحركة البطيئة. بسرعة اللعب الطبيعية كان تدخلا رائعا".

وأوضح "انظروا إلى ما يفعله لاوتارو. هو يعلم أنه لن يسجل فمال بجسده نحو كوبارسي، لقد بحث عن ركلة الجزاء. في رأيي، لم يتخذ الحكم القرار الصحيح، من أول ما وصل إلى الكرة؟ هذا ما يهمني. كوبارسي لعب على الكرة أولا والباقي قام به لاوتارو".

ومن جهته ألمح الحكم الإسباني السابق ماتيو لاهوز إلى صحة قرار مارتشينياك في حين جزم مواطنه إيتورالدي غونزاليس بأحقية إنتر ميلان بالحصول على ركلة جزاء.

وقال لاهوز "لقطة من الصعب رؤيتها بالعين المجرّدة، وكاميرا واحدة فقط أظهرت أنها ركلة جزاء ولهذا وُجدت تقنية الفيديو".

أما إيتورالدي فحلّل اللقطة بالقول "قدم كوبارسي اصطدمت أولا بقدم لاوتارو لذلك فهي ركلة جزاء، هذه اللقطة صعبة للغاية. احتجت 3 إعادات حتى أراها بوضوح، لاعب إنتر ميلان تصرف بذكاء حيث إنه لم يسدد بل انتظر تدخل المدافع".

وفي لقطة ثانية، طالب لاعبو برشلونة باحتساب ركلة جزاء بعد تعرّض زميلهم لامين جمال للعرقلة من قبل هنريك مختاريان لاعب إنتر ميلان، وبالفعل أشار مارتشينياك إلى علامة الجزاء لكن تقنية الفيديو ألغت القرار بداعي أن العرقلة حدثت خارج منطقة الجزاء.

ويرى حساب "أركيفو فار" المتخصص في تحليل الحالات التحكيمية أن مارتشينياك اتخذ القرار الصحيح باحتساب ركلة الجزاء لكن "الفار" أفسد كل شيء.

ونشر عبر منصة إكس القول "خطأ فادح من حكم الفيديو المساعد في لقطة بين مخيتاريان وجمال، يحدث تدخلان بالفعل أحدهما خارج المنطقة والثاني على الخط، إنها ركلة جزاء".

🖥️💥 Gravísimo error del VAR en la acción entre Mkhitaryan y Lamine Yamal. 👉🏻 Se producen dos contactos en la acción, uno fuera del área y un segundo sobre la línea. ❌ ES PENALTI. ▪️ Marciniak señaló correctamente el penalti pero Dennis Higler, en el VAR, cambió su decisión. pic.twitter.com/HWiyMrX3CJ — Archivo VAR (@ArchivoVAR) May 6, 2025

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وأضاف "مارشينياك احتسب ركلة الجزاء بشكل صحيح، لكن دينيس هيغلر غيّر قراره بعد اللجوء إلى تقنية حكم الفيديو المساعد".

أما إيتورالدي فكان له رأي آخر فقال "تُظهر الإعادة أن العرقلة كانت خارج منطقة الجزاء ولهذا تدخّل الفار، العرقلة خارج المنطقة بفارق بسيط. البعض يقول إن هناك عرقلة أخرى في الداخل لكن القرار يُحتسب من بداية اللقطة، الحكم اعتقد أن العرقلة الأولى كانت داخل المنطقة لكنها وقعت خارجها".

وفي الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني، تمكّن إنتر ميلان من تسجيل هدف التعادل (3-3) عن طريق المدافع فرانشيسكو أتشيربي، وسط غضب لاعبي برشلونة الذي طالبوا بإلغاء الهدف واحتساب خطأ بداعي وجود تدخل "غير شرعي" من دينزل دومفريس على زميلهم جيرارد مارتن في بداية الهجمة.

Yes, Clearly a foul on Martin pic.twitter.com/8nOy3G4I5o — turki.alfassam (@AlFassam) May 6, 2025

لكن إيتورالدي وحساب أركيفو فار اتفقا على أن قرار مارتشينياك كان صحيحا 100%، وأن مارتن بالغ في السقوط رغم وجود احتكاك بينه وبين دومفريس.

وقال أيضا "دومفريس وضع قدمه قليلا لكن جيرارد مارتن بالغ في السقوط. بالنسبة لي لا يوجد أي شيء في هذه الحالة".

أما أركيفو فار فنشر "صحيح أنه كان هناك احتكاك بين اللاعبين إلا أنه غير كاف للتسبب في سقوط مدافع برشلونة".