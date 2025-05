قرارات حكم مباراة إنتر ميلان وبرشلونة تثير جدلا بين الخبراء وفينغر ينتقد

شهدت مباراة إنتر ميلان وبرشلونة، في إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، العديد من القرارات التحكيمية المثيرة للجدل.

وخطف إنتر ميلان بطاقة التأهل إلى نهائي البطولة الأوروبية العريقة بعد مباراة مجنونة فاز فيها على برشلونة بنتيجة 4-3 بعد التمديد، ليسافر الفريق الإيطالي إلى ميونخ بنتيجة إجمالية استقرت عند 7-6.

وكان احتساب ركلة جزاء لصالح إنتر ميلان في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول واحدا من أبرز القرارات التي أثارت خلافا في الرأي بين مجموعة من خبراء التحكيم وكرة القدم عموما.

واحتسب الحكم البولندي سيمون مارتشينياك ركلة جزاء لإنتر ميلان بعد تدخل من باو كوبارسي مدافع برشلونة على لاوتارو مارتينيز بعد العودة لتقنية الفيديو، وهو قرار لاقى انتقادا من الفرنسي أرسين فينغر المدرب السابق لأرسنال بسبب الطريقة التي تم فيها استخدام "الفار".

end of list

list 2 of 2

list 1 of 2

list of 2 items

وقال فينغر "أنا أعارض تماما احتساب مثل هذا النوع من ركلات الجزاء، وأعارض أيضا استخدام تقنية الفيديو بالحركة البطيئة. بسرعة اللعب الطبيعية كان تدخلا رائعا".

وأوضح "انظروا إلى ما يفعله لاوتارو. هو يعلم أنه لن يسجل فمال بجسده نحو كوبارسي، لقد بحث عن ركلة الجزاء. في رأيي، لم يتخذ الحكم القرار الصحيح، من أول ما وصل إلى الكرة؟ هذا ما يهمني. كوبارسي لعب على الكرة أولا والباقي قام به لاوتارو".

🗣️ "I'm highly against these kind of penalties…"

Arsene Wenger's view on the penalty awarded to @Inter.#beINUCL #InterBarça #UCL pic.twitter.com/ed8yoDzC9R

— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) May 6, 2025