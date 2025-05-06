غوارديولا: هذا المدرب دمرني

كشف الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي عن أصعب مدرب واجهه خلال مسيرته التدريبية المتواصلة منذ عام 2008.

واعترف غوارديولا في مقطع فيديو عُرض خلال دورةٍ لرخصة التدريب الاحترافية من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA Pro Licence)، أن نظيره الألماني يورغن كلوب وفريقه السابق ليفربول سبّبا له الكثير من المتاعب.

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وقال غوارديولا "كان كلوب دائما ما يسبب لي الصداع، قضيت بسببه هذا الكم الكبير من الساعات ليلا ونهار برفقة الجهاز الفني، كي أحاول إيجاد طريقة لإيقافه".

Pep Guardiola praises Jurgen Klopp's Liverpool FC🥰 Great lecture from Pep Guardiola for the UEFA PRO course in Spain 📖 To watch the full lecture with English subtitles, send me a DM!!!😏 Follow me for more!🙂 pic.twitter.com/yu2u0e2fQ9 — Juani Jimena (@JimenaJuani) May 2, 2025

وأضاف "في بعض اللحظات كنت أظن أنني وجدت الحل، لكن في اليوم التالي كان يدمرني من جديد".

وخلال فترة وجود كلوب مع ليفربول (2016-2024) تُوج مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم 4 مرات، أغلبها جاءت بفارق بسيط جدا.

وعن تلك الإنجازات قال غوارديولا "هذه الألقاب الثلاثة أو الأربعة التي فزنا بها في مواجهة يورغن كلوب هي أعظم إنجاز حققناه نظرا للمستوى الرائع الذي قدّمه فريقه، في الحقيقة لم أواجه خصما أقوى منه".

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وتابع مدرب السيتزنس "كانوا (ليفربول) وبفارق كبير أصعب خصم من حيث أسلوب اللعب والتحولات السريعة والطريقة المباشرة في الهجوم. كانوا يهاجمون بعدد كبير من اللاعبين".

وأتم الإسباني "أقدّر كثيرا ما حققناه خلال هذه السنوات والألقاب التي فزنا بها بالنظر إلى الجودة الاستثنائية للفريق الذي كنا نواجهه، تلك الألقاب القليلة التي حصدناها أمام فريق كلوب تمثل أعظم إنجاز لنا".

Jurgen Klopp. Pep Guardiola. Thank you. ❤️ pic.twitter.com/nvUZdR4RcR — Premier League (@premierleague) March 8, 2024

وقاد غوارديولا مانشستر سيتي للتتويج بـ18 لقبا منذ استلامه تدريب الفريق صيف عام 2016 أبرزها على الإطلاق الدوري الإنجليزي (6)، دوري أبطال أوروبا (1)، كأس السوبر الأوروبي (1)، كأس العالم للأندية (1) وكأس الاتحاد الإنجليزي (2).

ولعب غوارديولا ضد كلوب في 30 مباراة رسمية مع جميع الفرق التي أشرفا على تدريبها، فاز كلوب في 12 مباراة بينها 8 مع ليفربول و4 مع بوروسيا دورتموند حين كان غوارديولا مدربا لبايرن ميونخ، بينما فاز الإسباني في 11 مواجهة في حين احتكما لنتيجة التعادل 7 مرات.

ويُعد كلوب أكثر مدرب فاز على غوارديولا، بينما هُزم المدرب الإسباني 7 مرات أمام البرتغالي جوزيه مورينيو و6 أمام الإيطالي كارلو أنشيلوتي وفق أرقام صحيفة "ماركا" الإسبانية.