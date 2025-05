غوارديولا: هذا المدرب دمرني

كشف الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي عن أصعب مدرب واجهه خلال مسيرته التدريبية المتواصلة منذ عام 2008.

واعترف غوارديولا في مقطع فيديو عُرض خلال دورةٍ لرخصة التدريب الاحترافية من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA Pro Licence)، أن نظيره الألماني يورغن كلوب وفريقه السابق ليفربول سبّبا له الكثير من المتاعب.

وقال غوارديولا "كان كلوب دائما ما يسبب لي الصداع، قضيت بسببه هذا الكم الكبير من الساعات ليلا ونهار برفقة الجهاز الفني، كي أحاول إيجاد طريقة لإيقافه".

Pep Guardiola praises Jurgen Klopp's Liverpool FC

Great lecture from Pep Guardiola for the UEFA PRO course in Spain

