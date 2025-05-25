ريال مدريد: ألونسو مدربا للفريق لمدة 3 سنوات قادمة

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم -اليوم الأحد- تولي تشابي ألونسو، تدريب الفريق 3 مواسم، بداية من 1 يونيو/حزيران المقبل وحتى 30 يونيو/حزيران 2028.

وذكر الريال عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، أن ألونسو يعد أحد أساطير النادي وعالم كرة القدم.

وأشار النادي إلى أن ألونسو لعب 236 مباراة رسمية مع الريال، ما بين 2009 إلى 2014، وخلال تلك الفترة، فاز بـ6 ألقاب:

دوري أبطال أوروبا للمرة العاشرة في لشبونة.

كأس السوبر الأوروبي.

لقب للدوري الإسباني.

لقبان لكأس ملك إسبانيا.

لقب كأس السوبر الإسباني.

ويعد ألونسو أسطورة في المنتخب الإسباني، حيث فاز بلقب لكأس العالم في 2010 ولقبين لبطولة أمم أوروبا (يورو2008 و2012)، وخاض 113 مباراة دولية.

وبدأ ألونسو مسيرته التدريبية في أكاديمية الشباب بالريال، حيث تولى تدريب فريق تحت 14 عاما في موسم 2018-2019.

والآن يعود ألونسو للريال كواحد من أفضل المدربين في العالم، بعدما قاد باير ليفركوزن الألماني للفوز بالدوري والكأس وكأس السوبر الألماني في 3 مواسم قاد فيها الفريق.

ومن المقرر أن يتم تقديم ألونسو لوسائل الإعلام غدا الاثنين.