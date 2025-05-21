طعن لاعب بسكين في مباراة بالدوري اللبناني

شهدت المباراة بين فريق البرج ومضيفه الرياضي العباسية التي انتهت بفوز الفريق الزائر 1-0 على ملعب الثاني في بلدة العباسية الجنوبية، ضمن الجولة السابعة من الدور الثاني لبطولة لبنان لكرة القدم "سداسية الأواخر" حادثة خطيرة، إذ تعرض أحد اللاعبين لطعنة سكين.

وحسب بيان أصدره نادي البرج عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، فإن لاعبه محمد السباعي "وارطان" قد تلقى طعنة بسكين في ظهره بعدما اقتحم الجمهور الملعب فور نهاية اللقاء، وجاء في البيان "بشكل مفاجئ وغير مبرر، تم فتح بوابات الملعب، ما أدى إلى دخول جماهير الرياضي العباسية واعتدائهم على لاعبي فريق البرج بالأسلحة البيضاء والهراوات، مما أسفر عن إصابات متعددة في صفوف اللاعبين".

وقد تعرّض اللاعب وارطان محمد السباعي لطعنة سكين خطيرة استدعت نقله بشكل عاجل إلى المستشفى لتلقي العلاج".

وأضاف البرج في بيانه "ما يجعل الأمر أكثر خطورة هو أن الهجوم كان منسقا ومدروسا بعناية، من لحظة اقتحام الملعب إلى طريقة انسحاب المعتدين من دون أي تدخل يُذكر".

وأردف "هذا ليس انفلاتا عفويا، بل هو اعتداء منظم ومخطط له، يطرح علامات استفهام كبيرة حول النوايا والجهات التي تقف خلفه".

📌 كارثة خلال مباراة كرة قدم في لبنان.. طعن لاعب البرج بسكين تحوّلت فرحة الفوز لفريق البرج بنتيجة 1-0 إلى مشهد دموي صادم، بعدما اقتحمت جماهير فريق الرياضي العباسية أرض الملعب واعتدت بشكل مسلّح على لاعبي البرج، ما أسفر عن إصابات عديدة، أبرزها طعن اللاعب وارطان محمد السباعي… pic.twitter.com/RCXXHU8ubL — موقع البهاء - albahaasite (@albahaasite) May 20, 2025

وكشف الفريق أن المباراة أُجريت من دون حضور فرق إسعاف والقوى الأمنية، إذ بقي الفريق محتجزا في غرفة الملابس 45 دقيقة بعد الاعتداء عقب المباراة، مشيرا إلى أن ما جرى "يشكّل سابقة تهدد أمن اللعبة واللاعبين في لبنان"، وأنه سيُتابع هذه الحادثة حتى تتحمّل كل جهة مسؤولياتها الكاملة.

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وتقدم النادي الجنوبي باعتذار رسمي عبر صفحته من البرج "على الأحداث المؤسفة وغير المبررة"، وقال في بيان إن لاعبيه وأعضاء إدارته "قاموا بالدفاع عن جميع اللاعبين والجهاز الفني والإداري لحماية لاعبي نادي البرج، وتمت إصابة عدد من الإداريين جراء ذلك".

وتوجّه العباسية برسالة للاتحاد اللبناني لكرة القدم بعدم إقامة أي مباراة من دون وجود القوى الأمنية، وختم "إن نادي الرياضي العباسية يرفض ويدين العمل الجبان الذين قام به بعض الموتورين من جمهور الفريق".