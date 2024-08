لا تمنح اللجنة الأولمبية الدولية مكافآت مالية للمتوّجين بالميداليات في أولمبياد باريس 2024، لكن عديدا من الدول تقدم حوافز لرياضييها للعودة إلى بلادهم بالذهب أو الفضة أو البرونز، أو حتى هدايا نظير التأهل للحدث الرياضي الأضخم بالعالم.

وتأتي كثير من هذه الحوافز على شكل مكافآت مالية، لكن يُمكن لها أن تكون أكثر تنوّعا، بدءا من الإعفاء من الخدمة العسكرية الإجبارية، مرورا بالسيارات والشقق، وصولا إلى توصيل طلبات طعام بشكل مجاني أيضا.

تمنح الميدالية الأولمبية، مهما كان لونها، الرياضيين الإعفاء من 18 شهرا من الخدمة العسكرية الإجبارية التي يجب على جميع الذكور القادرين تأديتها قبل بلوغهم سن 28.

كما أن الحصول على ذهبية في الألعاب الآسيوية يمنح الإعفاء عينه، وهو ما حققه نجم نادي توتنهام الإنجليزي لكرة القدم هيونغ-مين سون في جاكرتا عام 2018 لتجنب فترة الخدمة العسكرية.

وفي أولمبياد طوكيو، حصل جميع الرُّماة الستة في كوريا الجنوبية، الذين فازوا بـ4 من أصل 5 ذهبيات، على سيارات من شركة هيونداي التي ترعى الفريق.

South Korea, who won the gold medal at the men's serve group of the Tokyo Olympics fencing, all the teams are "Korean star class" and Hot Topic. .. ..

