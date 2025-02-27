لاعب رغبي عض زميله يواجه السجن 5 سنوات

قرر نادي بياريتز أولمبيك الفرنسي في رياضة الرغبي فسخ عقد لاعبه ماسيفيسي داكواكا بعد حادثة اعتدائه على زميله في الفريق بيير باغيس.

وأوقفت الشرطة داكواكا (31 عاما) يوم 31 يناير/كانون الثاني الماضي بعد أن قام بعضّ باغيس في وجهه خلال شجار وقع بين اللاعبين في أحد النوادي الليلة في مدينة أنجيه.

وعلى إثر هذه العضة خضع باغيس لجراحة في الوجه حيث تم وضع 20 غرزة في خدّه، وفي الوقت نفسه احتجزت الشرطة داكواكا.

ومن المقرر أن يمثل داكواكا أمام المحكمة يوم 30 مايو/أيار المقبل في جلسة استماع تمهيدية للاعتراف بفعلته، وسط توقعات بحبسه لمدة تصل إلى 5 سنوات.

وتحدث داكواكا عن تفاصيل الحادثة في مقابلة مع صحيفة "ليكيب" الفرنسية، وفيها اعترف بذنبه مؤكدا أنه يعيش في حالة صدمة وندم جرّاء ما بدر منه.

وقال داكواكا "لو لم أكن مخمورا لما حدث ذلك، لقد شربت كثيرا وفقدت السيطرة على نفسي، أنا مصدوم مما فعلت، أقسمت لزوجتي بألا ألمس الكحول مرة أخرى في حياتي".

Masivesi Dakuwaqa n'est plus un joueur de Biarritz. Son contrat a été rompu, conséquence de la violente morsure qu'il a infligée à son coéquipier Pierre Pagès lors d'une soirée. Le Fidjien dit ne se souvenir de rien et exprime de profonds regrets

➡️ https://t.co/vhRhqtNvX0 pic.twitter.com/T8Nn4qq1bJ — L'ÉQUIPE (@lequipe) February 11, 2025

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وأضاف "استيقظت صبيحة اليوم التالي في زنزانة إزالة السموم، سألتهم ماذا أفعل هنا؟ لم أكن أتذكر أي شيء، لا أفهم لماذا أنا هنا؟".

وتابع داكواكا "عندما جاءت الشرطة لاستجوابي سألتهم لماذا أنا هنا؟ ماذا فعلت؟ فأجابوا لقد عضضت شخصا، فسألتهم من؟".

حينها عرضت الشرطة على لاعب الرغبي الفرنسي صورة لباغيس مأخوذة من غوغل فصرخ "يا إلهي"، ثم سقط منهارا.

وزاد "هل فعلتُ ذلك؟ هل عضضتُ زميلي في الفريق؟ لا أصدّق ذلك، أريد أن أعتذر لبيير ولعائلته، إنه زميل أحب اللعب معه".

«Je ne comprends pas comment j’ai pu faire ça» : les regrets du rugbyman Masivesi Dakuwaqa, licencié après avoir mordu un coéquipier https://t.co/j1uoJATLlm — CNEWS Sport (@CNEWS_Sport) February 11, 2025

وأتم "أنا أحب بيير، سامحني فأنا أشعر بندم شديد، لقد آذيت شخصا لم يفعل لي شيئا، وأضررت بفريقي وأسأت لاسمي، أنا نادم جدا ولم أعد أنام بسبب هذا الأمر، أفكر في بيير طوال الوقت".