عض خصمه.. "سواريز جديد" يظهر في الكرة الإنجليزية

قال الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إنه سيبحث في مزاعم تفيد بأن ميلوتين أوسمايتش، مهاجم بريستون نورث إند، عض أوين بيك، مدافع بلاكبيرن روفرز، في مباراة الفريقين بدوري الدرجة الأولى أمس الأحد.

وحدثت الواقعة المزعومة عندما اشتبك اللاعبون بعد طرد المدافع المعار من ليفربول بسبب ركله لاعبا بالفريق المنافس في الدقيقة الـ89 خلال التعادل بدون أهداف.

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وتلقى أوسمايتش بطاقة صفراء بعد هذه الواقعة.

ميلوتين أوسمايتش مهاجم بريستون، نورث إند، يعض أوين بيك مدافع بلاكبيرن روفرز في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي. pic.twitter.com/m2mpdvNZ1N — الجزيرة نت رياضة (@AJASports) September 23, 2024

وقال مدرب بلاكبيرن جون يوستاس "تلقى اللاعب عضة كبيرة في رقبته من الخلف. إنها واقعة خطيرة للغاية، لا أحد يحب أن يتعرض للعض، والجميع غاضب من ذلك. إنه وضع غير جيد. أنا متأكد من أن الأشخاص المناسبين سيرون الأمر ويتعاملون معه".

وقال الاتحاد الإنجليزي في بيان "نحن على علم بالواقعة وسنبحث في الأمر". وقال مدرب بريستون بول هكينغبوتوم إنه لم يشاهد الواقعة.

وأضاف هكينغبوتوم "كل ما أستطيع قوله هو أنه لا يوجد مكان لذلك، ونحن نعلم أننا لا نستطيع فعله.. التدخلات الخاطئة ومثل هذه الأشياء جزء لا يتجزأ من اللعبة، ويجب أن تتقبلها. وأي شيء لا يكون كذلك، فنحن نعرف كيفية التعامل مع الأمر".

وأوقف الاتحاد الإنجليزي عام 2013 لويس سواريز المهاجم السابق لليفربول، 10 مباريات بعدما عض برانيسلاف إيفانوفيتش مدافع تشلسي.