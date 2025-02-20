المنتخبات المتأهلة ومواجهات ربع نهائي كأس آسيا للشباب تحت 20 عاما

أسدل الستار على دور المجموعات من كأس آسيا للشباب تحت 20 عاما لكرة القدم، والمقامة حاليا في الصين.

وتأهلت 8 منتخبات -بينها -منتخبان عربيان- التي احتلت المركزين الأول والثاني بالمجموعات الأربع، إلى دور الثمانية من المسابقة القارية.

المنتخبات المتأهلة لربع النهائي:

المجموعة الأولى: أستراليا (متصدرة) والصين (المركز الثاني)

أستراليا (متصدرة) والصين (المركز الثاني) المجموعة الثانية: السعودية (متصدرة) والعراق (المركز الثاني)

السعودية (متصدرة) والعراق (المركز الثاني) المجموعة الثالثة: إيران (متصدرة) وأوزبكستان (المركز الثاني)

إيران (متصدرة) وأوزبكستان (المركز الثاني) المجموعة الرابعة: كوريا الجنوبية (متصدرة) واليابان (المركز الثاني)

مواجهات ربع النهائي:

السعودية x الصين (السبت 22 فبراير/شباط، الساعة 11:15 بتوقيت مكة المكرمة)

أستراليا x العراق (السبت 22 فبراير/شباط، الساعة 14:30 بتوقيت مكة المكرمة)

إيران x اليابان (الأحد 23 فبراير/شباط، الساعة 11:15 بتوقيت مكة المكرمة)

كوريا الجنوبية x أوزبكستان (الأحد 23 فبراير/شباط، الساعة 14:30 بتوقيت مكة المكرمة)

والمنتخبات الحاصلة على المراكز الأربعة الأولى بالبطولة القارية ستتأهل من أجل تمثيل القارة الصفراء في نهائيات كأس العالم للشباب تحت 20 عاما 2025 في تشيلي.