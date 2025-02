كوريا الجنوبية تعبر لربع نهائي كأس آسيا للشباب ومواجهة حاسمة لسوريا ضد تايلند

تأهل منتخب كوريا الجنوبية لربع نهائي كأس أمم آسيا للشباب تحت 20 عاما، المقامة في الصين، بالفوز 4-1 على تايلند -اليوم الاثنين- ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الرابعة.

وأحرز أهداف كوريا الجنوبية كيم تاي وون (32 و59) ويون دو يونغ (86) وبارك سيونغ سون (89) وأحرز يوستاكون بورافا هدف تايلند الوحيد في الدقيقة الـ23.

When the nation calls, 🇹🇭 Yotsakon Burapha answers! #AFCU20 | #THAvKOR pic.twitter.com/AAiCKnQf82

وبهذا الفوز رفع منتخب كوريا الجنوبية رصيده إلى 6 نقاط من مباراتين ليضمن التأهل لدور الثمانية، بينما ودع منتخب تايلند البطولة بخسارة ثانية على التوالي.

وفي وقت سابق اليوم، تعادل منتخب اليابان مع سوريا بنتيجة 2-2 ليبقى في المركز الثاني برصيد 4 نقاط، خلفه منتخب سوريا بنقطة وحيدة.

When Syria need some brilliance, Ahmad Soufi provides it 👏#AFCU20 | #SYRvJPN pic.twitter.com/y57xjUyKFZ

— #AsianQualifiers (@afcasiancup) February 17, 2025