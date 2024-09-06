ناد بالدوري المصري يتعاقد مع 15 لاعبا دفعة واحدة

بدأ نادي مودرن سبورت المنافس في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم استعداده للموسم الجديد بإعلان تعاقده مع 15 لاعبا دفعة واحدة اليوم الجمعة.

ونشر الفريق عبر صفحته على فيسبوك مقطع فيديو زادت مدته عن 3 دقائق لتقديم لاعبيه الجدد، الذين ظهروا وهم يتوجهون نحو ملعب الفريق.

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وتعاقد مودرن سبورت مع الحارسين محمد مجدي وكريم عماد بالإضافة إلى الظهيرين محمد دسوقي ونادر هشام والمدافع طارق محمد.

وضم الفريق أيضا عبد الرحمن أسامة (شيكا) وعبد الله حافظ وأحمد مصطفى ومحمد صبري في خط الوسط ومحمد مسعد في مركز الجناح والمهاجم ضياء السيد، بجانب التوقيع مع 4 لاعبين أجانب هم محمد أميسي لاعب منتخب بوروندي المولود في بلجيكا والغاني فريدريك كيسي والمهاجم الإنجليزي فيجيري شون شيما والزامبي إنوك سكالا.

وحل مودرن سبورت، الذي بدأ الموسم تحت اسم مودرن فيوتشر، خامسا في الدوري بالموسم الماضي.