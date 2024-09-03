لماذا رحل غوندوغان عن برشلونة؟

كشف رئيس نادي برشلونة الإسباني خوان لابورتا عن سبب رحيل الألماني إلكاي غوندوغان عن النادي الكتالوني مؤخرا في بداية الموسم الحالي، مؤكدا أنه كان رياضيا بحتا.

واستغنى برشلونة عن غوندوغان رغم تألقه الموسم الماضي ليعود إلى مانشستر سيتي.

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وكانت هناك الكثير من التكهنات بأن برشلونة أراد التخلص من غوندوغان لإخراج راتبه من فاتورة الأجور، لكن لابورتا قال إن هذا ليس هو الحال ببساطة.

وخلال حديثه في مؤتمر صحفي، قال لابورتا "لقد كان القرار لأسباب رياضية بحتة وحصرية".

وأضاف "بعد اجتماع مع هانزي فليك (المدرب) وتقييم وضع الفريق، قرر أنه يريد الرحيل. لقد كان قرارا رياضيا بحتا".

وتابع "لقد سمعت أنه كان نتيجة قرار مالي، لكن لا، إنه قرار رياضي، من جانب برشلونة وغوندوغان ومانشستر سيتي".

وختم لابورتا "بعد التعاقد مع داني أولمو، لم يعد دور غوندوغان واضحًا، لأنهما يلعبان في المركز نفسه، إنه شخص رائع ولاعب ممتاز".

ووافق الدولي الألماني البالغ 33 عاما على الرحيل عن برشلونة، رغم رغبته المبدئية في البقاء، وذلك بعد نقاش مع المدرب الألماني هانسي فليك، الذي أخبره أنه لن يكون أساسيا خلال الموسم المقبل.

وقرر فليك عدم الاعتماد على مواطنه غوندوغان بسبب الازدحام الكبير في خط الوسط بوجود الإسبانيين داني أولمو وبيدري وفيرمين لوبيز.

وارتفع راتب غوندوغان بشكل ملحوظ خلال موسمه الثاني في برشلونة، لذلك رحب النادي برحيله لأنه سيحرر اللعب المالي النظيف ويسمح بتسجيل اللاعبين الجدد.

وانضم غوندوغان إلى صفوف البارسا في صيف 2023، وشارك في 51 مباراة بمختلف المسابقات، سجّل خلالها 5 أهداف وصنع 14.