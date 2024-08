غوندوغان رسميا لاعبا للسيتي: برشلونة يعاني من ظروف صعبة

عاد النجم الألماني إيلكاي غوندوغان إلى مانشستر سيتي متعطشا "للمزيد من الألقاب"، وذلك بعد عام فقط مع برشلونة الإسباني وفق ما أعلن اليوم الجمعة بطل الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونشر سيتي على صفحاته في مواقع التواصل، مقطع فيديو لغوندوغان بالقميص الأزرق والرقم 19، يقول فيه: "بصراحة من الصعب وصف الشعور، عندما تغادر هذا المكان تدرك ما كنت تمتلكه، تدرك كم كان رائعا ذلك الوقت، تدرك حجم كبر هذا النادي. أفضل ناد في العالم".

وتابع ابن الـ33 عاما: "لا أود المبالغة في الحنين، ما زال الأمر متعلقا بالمنافسة، بهذا الاندفاع، بتقديم أفضل نسخة من نفسك، وهذا طموح ما زلت أتمتع به.. أريد استعادة هذا الشعور. من الجميل جدا أن تشعر بالعودة إلى منزلك".

ولم يكن الإعلان عن عودة غوندوغان إلى الفريق الذي دافع عن ألوانه من 2016 حتى 2023، مفاجئا، إذ أفادت وسائل إعلام عدة في اليومين الأخيرين إلى توصله لاتفاق مع سيتي للدفاع مجددا عن ألوانه بعد موسم واحد قضاه في برشلونة.

I am back 💙 … and I hope we can continue where we‘ve stopped in Summer 2023. 🏆🏆🏆 Thanks to everyone who made this comeback possible. My seven years in Manchester have been an exceptional period in my life – to have the opportunity to return here means so much. Come on City!… pic.twitter.com/ayKO3Kheuk

ووقّع غوندوغان عقدا مع سيتي لموسم واحد وفق ما أفاد بطل الدوري الممتاز، من دون أن يحدد تفاصيل الصفقة لكن التقارير تؤكد أنه انتقال حر من دون مقابل أراده برشلونة من أجل التخلص من عبء راتب الألماني وتسجيل الوافد الجديد إليه داني أولمو.

وأفادت التقارير أن الألماني -الذي أعلن الثلاثاء الماضي اعتزاله الدولي- تخلى عن رواتب العامين المتبقيين مع برشلونة بهدف تسهيل هذه الخطوة، علما أن السنة الثالثة في عقده فُعّلت الموسم الماضي عندما شارك في أكثر من 60% من مباريات الفريق.

ولعب غوندوغان 36 مباراة مع برشلونة، لكنه أُبلغ أنه ليس ضمن خطط المدرب الجديد مواطنه هانزي فليك، بديل تشافي هرنانديز.

Dear culers,

after just one year it’s already time to say goodbye. I came here to face a new, exciting challenge, and I was ready for it. I have given everything to fight for the team and the club the best possible way in a difficult season and I was looking forward to helping my… pic.twitter.com/n9gAhbmpmz

— Ilkay Gündogan (@IlkayGuendogan) August 23, 2024