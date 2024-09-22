دموع نونيز لاعب ليفربول بعد تسجيله أول أهدافه في 14 مباراة

ذرف دروين نونيز مهاجم ليفربول الدموع بعد تسجيله الهدف الثالث للريدز في مرمى بورنموث ضمن الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأحرز نونيز هدفه الأول هذا الموسم في الدقيقة الـ37 على ملعب أنفيلد بعد أن تلقى تمريرة حاسمة من زميله النجم المصري محمد صلاح داخل منطقة الجزاء.

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وبعد هدفه ظهرت لقطات لنونيز على وسائل التواصل الاجتماعي تُظهر اللاعب الأوروغوياني وعلامات الانفعال بادية على وجهه حتى أنه أجهش بالبكاء.

ونال هدف المهاجم الأوروغوياني (25 عاما) الإشادة والإطراء من مستخدمي منصة "إكس"، ومنهم من وصفه بالهدف "الخيالي".

⚽️🔥 داروين نونيز يسجل الهدف الثالث لليفربول بعد جملة تكتيكية رائعة#الدوري_الإنجليزي #PremierLeague pic.twitter.com/zwhvr6JtMx — beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 21, 2024

وعانى الأوروغوياني بشكل كبير ليهز الشباك في 14 مباراة على التوالي بجميع المسابقات.

ويرجع آخر هدف سجله داروين نونيز لليفربول إلى يوم 4 أبريل/نيسان 2024، في إطار الجولة الـ31 من الدوري الإنجليزي الممتاز أمام شيفيلد يونايتد.

وغالبا ما تعرض نونيز لانتقادات من الجماهير والخبراء منذ انتقاله الكبير من بنفيكا إلى ليفربول بسبب إهداره الأهداف في مباريات ليفربول خلال الموسمين الماضيين، وسجل نونيز 33 هدفا في 94 مباراة بقميص ليفربول.

وكان نونيز قاب قوسين من خطر الرحيل عن "أنفيلد" خلال الميركاتو الصيفي الماضي، وقيل إن تشلسي كان على مقربة من ضمه، وذلك بسبب تراجع حصيلته التهديفية التي تميز بها بين يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط ببداية عام 2024.

موقف سلوت من نونيز

وفي حديثه قبل مباراة بورنموث تحدث آرني سلوت مدرب ليفربول عن نونيز في مؤتمره الصحفي.

وقال سلوت "الأمر دائما صعب لأن اللاعبين ووسائل الإعلام يعتقدون أنك تثق في لاعب فقط إذا أشركته في المباراة".

وأضاف "نثق فيه، ولكن لدينا لاعبان في هذا المركز ويمكنني حتى أن أقترح المزيد من اللاعبين الذين يمكنهم اللعب في هذا المركز، إنه يتنافس مع دييغو (غوتا) الذي قدم أداء جيدا حقا، لكن يجب لعب العديد من المباريات، وسيكون هناك وقت كافٍ للحكم على داروين وما إذا كان يتحسن وكيف يتحسن وما إذا كان بإمكانه القيام بأشياء خاصة للنادي".

وتابع "عرضنا عليه مقاطع فيديو، وأخبرناه أين يتموقع عندما تكون الكرة معنا وعندما لا تكون معنا".

وختم "عاد داروين من كوبا أميركا بثقة كبيرة، حيث سجل أهدافا عدة رائعة، وهو دائما ما يتمتع بالثقة، وله كل الحق في ذلك، ونحن نوفر له الفرص المناسبة، متأكد بنسبة 100% أنه هو أو أو أحد اللاعبين الآخرين سيسجلون الأهداف".