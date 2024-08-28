لاعبو التنس الأعلى دخلا في 2024

يكسب لاعبو التنس مبالغ ضخمة داخل ملاعب الكرة الصفراء وخارجها، وحقق العشرة الأوائل نحو 246 مليون دولار العام الحالي وحده، بزيادة 26% عن 2023.

وتقدم البطولات الأربع الكبرى جوائز مالية ضخمة عام 2024:

نحو 59 مليون دولار في بطولة أستراليا المفتوحة.

أكثر من 60 مليون دولار في بطولة ويمبلدون الإنجليزية.

53.5 مليون دولار في بطولة رولان غاروس الفرنسية.

75 مليون دولار في بطولة أميركا المفتوحة.

وإجمالا، جمع أعلى 10 لاعبين في هذه الرياضة ما يقدر بنحو 246 مليون دولار العام الحالي.

ويعتبر الدخل خارج الملعب أكثر أو بالقدر نفسه للاعبين الكبار والمصنفين الأوائل، مما يدل على أن التنس دخلت في قائمة أعلى الرياضات التي تدر أموالا على لاعبيها ومحترفيها.

فيما يلي قائمة 10 لاعبين الأعلى دخلا في رياضة التنس عام 2024:

10-البيلاروسية أرينا سابالينكا: إجمالي الأرباح 13.7 مليون دولار.

9-النرويجي كاسبر رود: إجمالي الأرباح 13.9 مليون دولار.

8-اليابانية نعومي أوساكا: إجمالي الأرباح 14.6 مليون دولار.

7-الروسي دانييل ميدفيديف: إجمالي الأرباح 20.3 مليون دولار.

6-الإسباني رافائيل نادال: إجمالي الأرباح 23.3 مليون دولار.

5- الإيطالي جانيك سينر: إجمالي الأرباح 26.6 مليون دولار.

4-البولندية إيغا شفيونتيك: إجمالي الأرباح 26.7 مليون دولار.

3-الأميركية كزكز غوف: إجمالي الأرباح 27.1 مليون دولار.

2-الصربي نوفاك ديوكوفيتش: إجمالي الأرباح 37.2 مليون دولار.

1-الإسباني كارلوس ألكاراز: إجمالي الأرباح 42.3 مليون دولار.