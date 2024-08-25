أعلى اللاعبين أجرا في البريميرليغ موسم 2024-2025
25/8/2024
لا يختلف اثنان على أن الدوري الإنجليزي الممتاز أقوى وأثرى بطولة كروية في العالم، وهذا ما تظهره قائمة اللاعبين الأعلى أجرا فيها.
وكما يتصدر قائمة البريميرليغ المواسم الماضية ويتوج بلقبها، يتصدر مانشستر سيتي قائمة أعلى النوادي دفعا للرواتب بالبطولة الإنجليزية بنحو نصف مليار يورو، كما تضم قائمة الأعلى أجرا 4 لاعبين من السيتيزنز.
اقرأ أيضاlist of 2 items
بالفيديو.. نزهة لمانشستر سيتي مع ثلاثية لهالاند وسقوط قاتل ليونايتد
ويأتي مانشستر يونايتد ثانيا في فاتورة أجور تصل إلى 400 مليون يورو، وتضم القائمة لاعبين من "الشياطين الحمر".
ويمثل ليفربول في القائمة النجم المصري محمد صلاح براتب سنوي يبلغ 21 مليون يورو.
وهؤلاء اللاعبون الأعلى أجرا بالبريميرليغ موسم 2024-2025:
- الإنجليزي ماركوس راشفورد (مانشستر يونايتد): 18.2 مليون يورو.
- البرتغالي برناردو سيلفا (مانشستر سيتي): 18.2 مليون يورو.
- الإنجليزي جاك غريلتش (مانشستر سيتي): 18.2 مليون يورو.
- البرتغالي برونو فيرنانديز (مانشستر يونايتد): 18.2 مليون يورو.
- الإنجليزي رحيم سترلينغ (تشلسي): 19.7 مليون يورو.
- البلجيكي روميلو لوكاكو (تشلسي): 19.7 مليون يورو.
- المصري محمد صلاح (ليفربول): 21.2 مليون يورو.
- البرازيلي كاسيميرو (مانشستر يونايتد): 21.2 مليون يورو.
- النرويجي إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي): 22.7 مليون يورو.
- البلجيكي كيفن دي بروين (مانشستر سيتي): 24.2 مليون يورو.
المصدر : مواقع إلكترونية