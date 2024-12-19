رابطة بطولات الدوري في أوروبا تتبرأ من دوري السوبر "الانفصالي" الجديد

قالت رابطة بطولات الدوري في أوروبا اليوم الخميس إنه لم يتم التشاور معها من قبل منظمي دوري السوبر الأوروبي لكرة القدم المقترح بشأن إعادة إطلاق مفهوم البطولة المنفصلة باسم "الدوري الموحد".

وتم إطلاق دوري السوبر الأوروبي المدعوم من 12 من أكبر أندية القارة بشكل مثير للجدل في عام 2021، لكن الفكرة انهارت بعد رد فعل عنيف من الجماهير.

وعلى عكس النسخة الأولى التي ضمنت للأندية 12 مقاعدها الدائمة في المسابقة قال مسؤولو شركة "إيه 22" إن الشكل الجديد الذي يضم 96 ناديا موزعة على 4 درجات سيكون قائما على الجدارة، وسيصبح أكثر تنافسية من مسابقات الأندية الحالية في الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا).

ووعد منظمو البطولة أيضا بتقديم بث مباشر مجاني للجماهير على منصتها المدعومة بالإعلانات والعودة إلى نظام المباريات ذهابا وإيابا، والذي تم التخلي عنه في النظام الجديد لدوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وقالت رابطة بطولات الدوري في أوروبا في بيان "علمت الرابطة بالإعلان الصادر هذا الأسبوع من إيه 22، ونرفض التلميح بأن مشاورات حدثت مع منظمتنا".

وتتكون الرابطة من 39 بطولة دوري احترافية و33 اتحادا محليا، لتشمل أكثر من 1130 ناديا.

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وقالت المنظمة إنها تظل ملتزمة بالهيكل الحالي الذي تتأهل بموجبه الأندية إلى مسابقات اليويفا على أساس الأداء المحلي السنوي.

وأضافت أن البطولة المقترحة من شأنها زيادة عدد المباريات الدولية في جدول مباريات مزدحم بالفعل.

وتابعت الرابطة "أوضح المشجعون وأصحاب المصلحة في اللعبة باستمرار أن أي محاولة لتوسعة أو إطلاق مسابقة عالمية جديدة للأندية على حساب جدول المسابقات المحلية سيتم رفضها".

وأوضحت "طلبت رابطة بطولات الدوري في أوروبا والاتحاد الدولي للاعبين المحترفين في أوروبا من المفوضية الأوروبية ضمان عدم اتخاذ أي قرار بشأن جدول المباريات الدولية دون موافقة رسمية من بطولات الدوري المحلية واتحادات اللاعبين".

وأضافت الرابطة أنها ستواصل العمل مع أصحاب المصلحة المعنيين "للحفاظ على التوازن التكميلي والمستدام بين كرة القدم المحلية والدولية".