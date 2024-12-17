تعديل اسم دوري السوبر الأوروبي إلى الدوري الموحد وبث مبارياته مجانا

كشف منظمو مشروع بطولة دوري السوبر الأوروبي لكرة القدم عن اسم جديد للمسابقة اليوم الثلاثاء، التي وعدوا ببثها مجانا للجماهير، في إطار تكثيف جهودهم لإنشاء بطولة تنافس مسابقة دوري أبطال أوروبا، التي ينظمها الاتحاد الأوروبي (يويفا).

أرسلت وكالة (إيه 22) اقتراحا للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) والاتحاد الدولي للعبة (فيفا) للاعتراف بمسابقة كرة القدم الجديدة "الأوروبية للأندية" تحت مسمى "الدوري الموحد".

ومن غير المرجح أن يتم الاعتراف بالمشروع نظرا لأن الهيئتين الحاكمتين تعارضان بشدة المشروع، على الرغم من أن أندية عملاقة في مقدمتها ريال مدريد الإسباني تروج للفكرة.

وكشفت مجموعة "إيه 22" أنها واجهت دائما "مقاومة شرسة"، وفي رسالة إلى يويفا أوضحت أن هذه المعارضة لا تتفق مع حقيقة أن يويفا يجب أن يكون "منفتحا وشفافا وخاليا من تضارب المصالح في جميع الأوقات".

أشارت "إيه 22" إلى حكم محكمة العدل الأوروبية العام الماضي الذي نص على أنه لا يجوز لكل من فيفا ويويفا جعل المسابقات الأخرى تعتمد على ترخيصهما، في حين فسرت الهيئتان الحاكمتان جزءا من الحكم بأنه انتصار لهما.

وأجرى يويفا تغييرا جذريا على شكل بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، لمحاولة إبعاد تهديد دوري السوبر، حيث تتضمن التعديلات الجديدة إقامة مرحلة للدوري بمشاركة 36 فريقا، مع إجراء عدد أكبر من المباريات.

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وسرعان ما انهارت فكرة إقامة دوري السوبر عام 2021، بعد أن اضطرت الأندية الإنجليزية للانسحاب من المشروع بعد فترة وجيزة من الإعلان عنه بسبب احتجاجات الجماهير.

وأبدى المشجعون عدم رضاهم عن خطة المسابقة التي تسمح بمشاركة الأندية الكبرى فقط، في ظل عدم تطبيق مبدأ الجدارة الرياضية.

وتطورت الفكرة الآن إلى "الدوري الموحد"، حيث يكون الترتيب في الدوريات المحلية حاسما لمشاركة الأندية في البطولة، مثلما يجري حاليا في دوري أبطال أوروبا.

يذكر أنه من بين التعهدات الرئيسية الأخرى لإقامة المسابقة إنشاء منصة بث مباشر، حيث ستكون جميع المباريات في المسابقة الجديدة متاحة للمشاهدة مجانا.