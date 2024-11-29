شاهد.. ثنائية رونالدو تعيد النصر إلى الانتصارات في الدوري السعودي

سجل القائد كريستيانو رونالدو هدفا في كل شوط ليقود النصر للعودة إلى الانتصارات في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم بفوزه 2-صفر على ضيفه ضمك الذي أنهى المباراة بـ10 لاعبين اليوم الجمعة.

ورفع النصر رصيده إلى 25 نقطة متساويا مع القادسية الذي فاز 1-صفر على الخليج في وقت سابق من اليوم. وتجمد رصيد ضمك عند 14 نقطة.

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وبعدما تعرض للخسارة أمام القادسية في الجولة الماضية، حاول النصر الانتفاضة أمام جماهيره وبدأ المباراة بقوة قبل أن يمنحه رونالدو التقدم من ركلة جزاء في الدقيقة 17.

وهيأ قائد البرتغال الكرة لزميله أنجيلو الذي أهدر فرصة الهدف الثاني بعدما سدد بجوار القائم الأيمن عقب هجمة مرتدة.

وطُرد عبد القادر بدران بعد تدخله العنيف على محمد سيماكان مدافع النصر في الدقيقة 54.

وافتقر رونالدو إلى الدقة بعد تمريرة عرضية من مارسيلو بروزوفيتش في منتصف الشوط الثاني ليسدد بعيدا عن المرمى، لكن الهداف التاريخي لريال مدريد سجل هدف ضمان الفوز بتسديدة مباشرة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 79.