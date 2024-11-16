بالفيديو.. رونالدو يبدع والبرتغال وإسبانيا تتأهلان لربع نهائي دوري أمم أوروبا

حجز المنتخب البرتغالي مقعده في الدور ربع النهائي لبطولة دوري أمم أوروبا لكرة القدم بفوزه الكبير على ضيفه البولندي 5-1 يوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الخامسة للمجموعة الأولى، والتي شهدت أيضا فوز أسكتلندا على كرواتيا 1-صفر.

وصمد المنتخب البولندي طوال مجريات الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني تمكن المنتخب البرتغالي من تسجيل 5 أهداف متتالية عن طريق رافاييل لياو في الدقيقة الـ59.

وشهدت المباراة تألق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وتسجيله هدفين في الدقيقتين الـ72 من ركلة جزاء والـ87 من ركلة خلفية مزدوجة رائعة أعادت إلى الأذهان أهدافه الإبداعية من تلك الركلات التي يتميز بها.

كما سجل برونو فيرنانديز في الدقيقة الـ80 وبيدرو نيتو في الدقيقة الـ83، قبل أن يسجل منتخب بولندا هدف حفظ ماء الوجه عن طريق دومينيك ماركزوك في الدقيقة الـ89.

وفي المباراة الثانية فاز منتخب أسكتلندا على نظيره الكرواتي بهدف نظيف أحرزه جون ماكجين في الدقيقة الـ86.

وشهدت المباراة طرد بيتار سوسيتش لاعب المنتخب الكرواتي في الدقيقة الـ44.

وبهذه النتائج رفع المنتخب البرتغالي رصيده إلى 13 نقطة في صدارة الترتيب، ليتأهل رسميا إلى ربع النهائي.

بالمقابل، ظل المنتخب الكرواتي في المركز الثاني برصيد 7 نقاط، بفارق 3 نقاط أمام بولندا وأسكتلندا صاحبي المركزين الثالث والرابع على الترتيب.

تأهل إسبانيا

تأهل المنتخب الإسباني إلى الدور ربع النهائي لدوري أمم أوروبا عقب فوزه على مضيفه منتخب الدانمارك 2-1 يوم الجمعة في الجولة الخامسة للمجموعة الرابعة بالمستوى الأول، والتي شهدت أيضا تعادل سويسرا مع صربيا 1-1.

ورفع المنتخب الإسباني رصيده إلى 13 نقطة ليعتلي صدارة الترتيب، ويتأهل رسميا إلى ربع النهائي بغض النظر عن نتيجة مباراته في الجولة الأخيرة أمام نظيره السويسري.

وتوقف رصيد المنتخب الدانماركي عند 7 نقاط في المركز الثاني، بفارق نقطتين أمام المنتخب الصربي الذي رفع رصيده على 5 نقاط في المركز الثالث، ويقبع المنتخب السويسري في المركز الرابع الأخير برصيد نقطتين، ليهبط رسميا إلى المستوى الثاني.

وأنهى المنتخب الإسباني الشوط الأول متقدما بهدف نظيف سجله ميكيل أويارزابال في الدقيقة الـ15.

وفي الشوط الثاني أضاف المنتخب الإسباني الهدف الثاني عن طريق أيوزي بيريز في الدقيقة الـ58، قبل أن يسجل المنتخب الدانماركي هدف حفظ ماء الوجه عن طريق غوستاف إيساكسون في الدقيقة الـ84.