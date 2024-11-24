أموريم "الشاعر" وقدرته على التواصل مع لاعبي مانشستر يونايتد

يُعرف البرتغالي روبن أموريم مدرب مانشستر يونايتد الجديد بقدرته على التواصل مع اللاعبين، وهذا أمر يقول كثيرون إن سلفه إريك تن هاغ كان يفتقده، لكن المدرب البرتغالي البالغ من العمر 39 عاما يرى أنه يستطيع أن يكون صارما عندما يحتاج إلى ذلك.

واستعرض أموريم شخصية تتمتع بالقبول في أول مؤتمر صحفي له مدربا ليونايتد أمس السبت، كما أن علاقته الودية خاصة مع الصحفيين التسعة الذين سافروا من البرتغال، عززت سمعته بوصفه شخصا محبوبا.

ونجح أموريم، الذي يصفه مواطنه كريستيانو رونالدو بأنه "شاعر" نظرا لمهاراته في التواصل، في تبديد المخاوف التي أثارتها وسائل إعلام بريطانية بشأن تحدثه اللغة الإنجليزية، وذلك عبر إجاباته المدروسة أمس. ولم يخطئ سوى مرة واحدة، وذلك في كلمة "مريب".

وبسبب فترة التوقف الدولية، قاد أموريم الفريق في جلستين تدريبيتين فقط قبل مباراة اليوم التي تأتي في مقدمة سلسلة شاقة من المباريات.

ولكن لدى سؤاله حول ما إذا كان يمتلك وجها صارما ربما يحتاجه في طريق استعادة أمجاد الفريق الذي يحتل المركز 13 في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز، قال مدرب سبورتنغ لشبونة السابق قبل المباراة المقررة ليونايتد اليوم الأحد أمام إبسويتش تاون، إنه من الممكن أن يستعرض كلا الجانبين.

The boss will name his first United XI this time tomorrow 👀⏳ Think you can predict the line-up? There's a signed shirt up for grabs if you do 👇#MUFC — Manchester United (@ManUtd) November 23, 2024

وقال أموريم "يمكن أن تكون الشخص نفسه وتتعامل بلطف في بعض الجوانب وتتعامل بجدية في جوانب أخرى. لذا يمكنني أن أكون صارما عندما يتعين علي ذلك".

وتابع "سيشعرون (اللاعبون) بذلك في التفاصيل الصغيرة، إذ يمكنني أن أكون الشخص المبتسم، ولكن بعد ذلك، عندما يكون عليك القيام بمهمة ما، سأكون شخصا مختلفا، وهم يفهمون ذلك".

ولم تكن هذه هي الطريقة التي يخطط بها أموريم لأيامه الأولى مع الفريق الجديد.

وقال المدرب البرتغالي "من الصعب للغاية الانضمام إلى فريق في منتصف الموسم، لأنه يتعين عليك بذلك التعرف على اللاعبين خلال المباريات".

وأوضح "(لكن) الأمر يعتمد على الظروف. إذا كنت تحقق الفوز، فمن الممتع أن تخوض الكثير من المباريات، وتحاول إجراء بعض التغييرات التكتيكية والفوز بالمباريات. ولكن إذا كنت تخسر، فلن يكون لديك الوقت الكافي في التدريبات لتنفيذ كل ما تريد القيام به".

وبعد مواجهة إبسويتش صاحب المركز 17، يخوض يونايتد أول مباراة له في أولد ترافورد تحت قيادة أموريم عندما يستضيف "بودوغليمت" في الدوري الأوروبي، ثم يستضيف إيفرتون في الدوري.

وتأتي المباريات الثلاث ضمن جدول مزدحم يشهد 12 مباراة للفريق خلال 6 أسابيع.

وخلص أموريم "التدريبات هي التي يمكن فيها تحسين أداء الفريق. هذا هو الجانب الأكثر أهمية.. من الصعب حقا القيام بذلك عبر الفيديو أو أثناء التدريبات الاستشفائية. لكننا سنجد سبلا لمحاولة التعامل مع ذلك".