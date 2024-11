أموريم "الشاعر" وقدرته على التواصل مع لاعبي مانشستر يونايتد

يُعرف البرتغالي روبن أموريم مدرب مانشستر يونايتد الجديد بقدرته على التواصل مع اللاعبين، وهذا أمر يقول كثيرون إن سلفه إريك تن هاغ كان يفتقده، لكن المدرب البرتغالي البالغ من العمر 39 عاما يرى أنه يستطيع أن يكون صارما عندما يحتاج إلى ذلك.

واستعرض أموريم شخصية تتمتع بالقبول في أول مؤتمر صحفي له مدربا ليونايتد أمس السبت، كما أن علاقته الودية خاصة مع الصحفيين التسعة الذين سافروا من البرتغال، عززت سمعته بوصفه شخصا محبوبا.

ونجح أموريم، الذي يصفه مواطنه كريستيانو رونالدو بأنه "شاعر" نظرا لمهاراته في التواصل، في تبديد المخاوف التي أثارتها وسائل إعلام بريطانية بشأن تحدثه اللغة الإنجليزية، وذلك عبر إجاباته المدروسة أمس. ولم يخطئ سوى مرة واحدة، وذلك في كلمة "مريب".

وبسبب فترة التوقف الدولية، قاد أموريم الفريق في جلستين تدريبيتين فقط قبل مباراة اليوم التي تأتي في مقدمة سلسلة شاقة من المباريات.

ولكن لدى سؤاله حول ما إذا كان يمتلك وجها صارما ربما يحتاجه في طريق استعادة أمجاد الفريق الذي يحتل المركز 13 في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز، قال مدرب سبورتنغ لشبونة السابق قبل المباراة المقررة ليونايتد اليوم الأحد أمام إبسويتش تاون، إنه من الممكن أن يستعرض كلا الجانبين.

