موقف إنساني من البرتغالي فيرنانديز على متن طائرة

أشاد ركاب طائرة بالبرتغالي برونو فرنانديز، قائد فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، بعد تقديمه يد المساعدة لشخص انهار أثناء رحلة إلى لشبونة يوم الاثنين الماضي.

كان فرنانديز، الذي سجل هدفا وصنع هدفين آخرين في فوز يونايتد 3-0 بالدوري الإنجليزي الممتاز على ليستر سيتي يوم الأحد، مسافرا إلى البرتغال للانضمام إلى المنتخب الذي سيواجه بولندا وكرواتيا بدوري الأمم الأوروبية.

وقالت سوزانا لوسون، إحدى الركاب على متن الرحلة -لوسائل إعلام بريطانية- إنها سمعت صرخة لطلب المساعدة بعد أن ذهب فرنانديز إلى الحمام في مؤخرة الطائرة.

