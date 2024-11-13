موقف إنساني من البرتغالي فيرنانديز على متن طائرة

أشاد ركاب طائرة بالبرتغالي برونو فرنانديز، قائد فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، بعد تقديمه يد المساعدة لشخص انهار أثناء رحلة إلى لشبونة يوم الاثنين الماضي.

كان فرنانديز، الذي سجل هدفا وصنع هدفين آخرين في فوز يونايتد 3-0 بالدوري الإنجليزي الممتاز على ليستر سيتي يوم الأحد، مسافرا إلى البرتغال للانضمام إلى المنتخب الذي سيواجه بولندا وكرواتيا بدوري الأمم الأوروبية.

وقالت سوزانا لوسون، إحدى الركاب على متن الرحلة -لوسائل إعلام بريطانية- إنها سمعت صرخة لطلب المساعدة بعد أن ذهب فرنانديز إلى الحمام في مؤخرة الطائرة.

Bruno Fernandes helped save an ill passenger on a flight to Lisbon. Noticing the man was passing out, he called for help, assisted him to a seat at the back, and stayed with the crew to ensure he was okay. Later, he took a selfie with fellow passengers and Diogo Dalot ❤️ pic.twitter.com/KkyWXUnYu3 — ESPN UK (@ESPNUK) November 13, 2024

وأضافت "كان برونو يحمل شخصا يبدو وكأنه على وشك الإغماء. لا أدري إذا كان قد فقد وعيه أم لا. كان هناك مقعد شاغر في الخلف، وقد ساعده برونو على الجلوس عليه. وظل في الخلف معه حتى تأكد أنه بخير".

ويستضيف فرنانديز ورفاقه منتخبَ بولندا بعد غد الجمعة قبل السفر لمواجهة كرواتيا في 18 نوفمبر/تشرين الثاني.

وتأمل البرتغال متصدرة المجموعة الأولى أن تستكمل سلسلة النتائج الإيجابية على أرضها، حيث فازت بـ19 مباراة مقابل خسارتين فقط منذ سبتمبر/أيلول 2021.

وسيحاول نجم النصر السعودي كريستيانو رونالدو قيادة البرتغال إلى فوز جديد على بولندا بعد الأول (3-1) وذلك في المواجهة الـ15 بين المنتخبين، والسابعة منذ 2007، حيث لم تخسر البرتغال أبدا (3 انتصارات و3 تعادلات).

أما بولندا الثالثة بحصيلة 4 نقاط، فتحتاج إلى الفوز في الوقت الذي تسعى فيه كرواتيا (10 نقاط) إلى التقدّم حين تلتقي أسكتلندا الأخيرة بنقطة.