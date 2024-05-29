بينهم مبابي وزيدان.. نجوم يختارون رونالدو أعظم لاعب في التاريخ

لا يختلف نجوم الكرة السابقين والحاليين حول تصنيف كريستيانو رونالدو بين أفضل اللاعبين في التاريخ، خاصة بعد أن فاز بـ5 كرات ذهبية، و5 بطولات دوري أبطال أوروبا، و7 ألقاب للدوري، ولقب كأس أمم أوروبا، وعدد لا يحصى من الجوائز.

واختار بعض أكبر الأسماء في عالم كرة القدم النجم البرتغالي البالغ (39 عاما) أعظم لاعب في العصر الحديث.

وفيما يلي قائمة النجوم الذين يعتبرون رونالدو الأعظم على الإطلاق.

فرانك لامبارد

كان أسطورة تشلسي السابق يعتبر ليونيل ميسي اللاعب الأعظم، لكنه تراجع عن رأيه فيما بعد، وقال لصحيفة "ذي أوفر لاب" عام 2021 "أتعلم، لقد كنت دائمًا معجبا بميسي، لكن بالنظر إلى مستوى رونالدو وأرقامه الجيدة، وأهدافه الحاسمة في النهائيات الكبرى، أعتقد أنني ربما أعطيه الأفضلية".

Frank Lampard picks Cristiano Ronaldo over Lionel Messi 👀 pic.twitter.com/QSIWlXVcq3 — Ronaldino App Feed (@RonAppFeed) November 27, 2021

ستيفن جيرارد

مثل زميله السابق في المنتخب الإنجليزي، قام جيرارد أيضًا بتغيير لهجته في مناقشة اللاعب الأعظم في السنوات الأخيرة، ووصف رونالدو بأنه الأعظم دون منازع.

وقال جيرارد مدرب الاتفاق السعودي "لا يزال لرونالدو الكثير ليقدمه في كرة القدم. لمدة 6 أشهر، كنت أشاهد بعض مبارياته والنتائج التي يحققها.. أعتقد أنه منذ تلك اللحظة أصبح الدوري السعودي محط أنظار الجميع حول العالم".

روي كين

يرى كين أن رونالدو وصل إلى مستوى كبير جعله في مكانة مرموقة، وقال نجم مانشستر يونايتد السابق "تألقه المستمر ليس قدرة طبيعية بل هو نتيجة عمل شاق للغاية".

"إنه شجاع، وعبقري. أعتقد أن مستواه خلال الأشهر القليلة الماضية يجعله أفضل من ميسي".

Roy kean ametaja orodha ya wachezaji watatu bora duniani wa muda wote 1️⃣ Cristiano Ronaldo

2️⃣ Diego Maradona

3️⃣ Zinedine Zidane Vipi unakubaliana na Kean? pic.twitter.com/8HbhAwBB1u — Hansrafael (@Hansrafael19) October 12, 2022

إيكر كاسياس

عندما طُلب منه تسمية أفضل لاعب في العصر الحديث، قدم كاسياس الحارس السابق لريال مدريد ومنتخب إسبانيا إجابة قصيرة قائلاً "كريستيانو".

روبرتو كارلوس

قال كارلوس لشبكة فوكس سبورتس عام 2017 "هذه الأيام، عندما تتحدث عن كرة القدم، فأنت تتحدث عن نيمار وميسي ورونالدو، وبالنسبة لي كريستيانو الأفضل.. أشاهده يتدرب بطريقة مثيرة. يريد أن يتحسن كل يوم. هذا هو الفرق بينه وبين ميسي".

"إن ليو ظاهرة، لكن من حيث التدريب والاحتراف والتركيز والتحفيز والنجاح، كريستيانو لديه ميزة على الآخرين".

كيليان مبابي

ليس سرًا أن رونالدو معشوق مبابي، وقد وصف المهاجم الفرنسي في مناسبات كثيرة أن "الدون" هو الأعظم.

Mbappe: I always thought Ronaldo was the best player in the world but after playing with Messi this season I realized I was right. pic.twitter.com/JmNXWkm9kB — Troll Football (@TrollFootball) May 1, 2022

زين الدين زيدان

بعد فترة وجيزة من حصول رونالدو على الكرة الذهبية الخامسة، سارع زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد السابق إلى الاشادة بالنجم البرتغالي.

وردا على سؤال عما إذا كان رونالدو هو الأعظم، قال زيدان "نعم. أرقامه تتحدث عن ذلك، ليس هناك المزيد من الكلمات التي يمكنك استخدامها لوصف كريستيانو. ما يفعله أمر استثنائي".

Zidane thinks that Cristiano Ronaldo is not on Lionel Messi level 😳 pic.twitter.com/EzJJe8tmXN — LSPN FC (@_LSPNFC) May 17, 2022

جورجيو كيليني

عندما طُلب منه الاختيار بين اثنين من عظماء العصر الحديث، قال المدافع الأيطالي كيليني لـ"إي إس بي إن" ESPN: "رونالدو".

مارسيلو

قال مارسيلو "لقد لعبت مع البرازيلي رونالدو ورونالدينيو وفان نيستلروي، لكن كريستيانو هو أفضل من لعبت معه. إنه اللاعب الأكثر اكتمالا الذي رأيته في حياتي".

ريان غيغز

حول رأيه عن أعظم لاعب في التاريخ، قال غيغز "حسنًا، لعبت مع كريستيانو، لذا سأختاره. أنه لاعب خارق في منتخب البرتغال وفي جميع الدوريات التي لعب فيها".