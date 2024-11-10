نجوم كرة قدم أهدروا ثرواتهم بعد الاعتزال

يجمع العديد من نجوم كرة القدم ثروات خلال مسيرتهم الكروية، وثمة من ينجح في استثمارها وتنميتها بعد الاعتزال في حين يفشل آخرون ويفلسون.

صحيفة "ذا صن" سلطت الضوء على الكوارث المالية للاعبي كرة القدم الذين تحولت مشاريعهم إلى فشل ذريع بل أصبحوا مدانين بملايين الدولارات.

مشاريع غاري نيفيل الفاشلة

تحول مطعم نجم مانشستر يونايتد السابق غاري نيفيل من مطعم فاخر إلى أحدث فشل تجاري له.

وأفلس مطعم "ذا مان بهيند ذا كرتن" (The Man Behind the Curtain) مع ديون تبلغ 1.29 مليون دولار، بما في ذلك 670 ألف دولار مستحقة كضرائب.

كما اتخذ قرارا كارثيا في عام 2010، بشرائه قطعة أرض من أجل بناء منزل صديق للبيئة بقيمة 10 ملايين دولار.

وكان المحلل الرياضي لقناة "سكاي سبورتس" يخطط لبناء قصر مستقبلي خالٍ من الكربون مع توربينات رياح، ويقع في هارود، مانشستر الكبرى.

وقال الجيران إن المنزل المخطط له يشبه المنزل الموجود في برنامج الأطفال التلفزيوني "تيلي تابيز" (Teletubbies).

ولم يتم بناء المنزل أبدا، وبحلول عام 2020، كافح لبيع قطعة الأرض ليضطر في النهاية إلى خفض السعر إلى 645 ألف دولار.

Why on earth would a twat this thick think he would be a success in fine dining? Oh yes, because he’s a thick twat 🤣🤣🤣 Answered my own question 🤭https://t.co/SPZlUep6iA — Princess Pigtails aka Pugtails 🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧 (@TexanGhost) November 8, 2024

ديون ستيفان ماهي

دخل المدافع الفرنسي السابق لنادي سيلتيك ونادي هارتس "ستيفان ماهي" عالم الأعمال مع صديقه ستيفان بونس عام 2002، عندما أنفق 516 ألف دولار في مشروع ملهى ليلي بالقرب من تشارينغ كروس في غلاسكو.

افتتح الثنائي الملهى على أمل جذب 1300 شخص إلى المكان كل عطلة نهاية أسبوع، بما في ذلك زملاؤهم اللاعبون وزوجاتهم. وبدلا من ذلك، لم يتعد عدد الزبائن الـ50 في بعض الليالي.

وبعد أقل من نصف عام من بدء العمل، تم إغلاق أبواب الملهى سريعا، إذ نهازت الديون 645 ألف دولار بحسب ما أفادت به تقارير.

احتيال مراهنات

في عام 2014، أُعلن إفلاس مهاجم تشلسي ومنتخب إنجلترا السابق كريس سوتون بعد أن تم القبض عليه في عملية احتيال مراهنات.

واستثمر سوتون وزوجته سامانتا 64 ألف دولار لكل منهما بعد أن أكد له مستشاره المالي السابق سيمون غرينت أنه سيحقق "عائدا جيدا".

لكن الاستثمار كان جزءا من مخطط احتيال بملايين الدولارات، والذي سُجن بسببه غرينت عام 2013.

قصر منسي اجتاحه تجار المخدرات

أعلن لاعب أرسنال وليفربول السابق جيرمين بينانت إفلاسه العام الماضي، بعد أن تراكمت عليه ديون قدرت بنحو 645 ألف دولار.

وكشف بينانت كيف أهدر نحو 12.92 مليون دولار لشراء أسطول من السيارات الفارهة والمنازل وقضاء العطلات الفاخرة في الخارج.

وقال لصحيفة (ذا صن): "بصراحة، كان بإمكاني أن أصبح مليارديرا.. لقد ارتكبت العديد من الأخطاء، لكنني لم أعرف كيف أتعامل مع الأمور ولم أفكر في عواقب أفعالي".

ووصل الأمر بالنجم الإنجليزي إلى شراء قصر مكون من 6 غرف نوم بقيمة مليونَي دولار في شيشاير، لكنه نسي لاحقا أنه يملكه، وعندما انتقل إلى إسبانيا، تركه فارغا، لتستولي عليه عصابة مخدرات وتسببت في احتراقه فيما بعد.

إفلاس رونالدينيو

في عام 2018، ورد أن رونالدينيو لديه 7 دولارات فقط في حسابه المصرفي وأن الديون التي في ذمته بلغت 2.26 مليون دولار.

وسلطت على نجم برشلونة وميلان وباريس سان جيرمان السابق غرامات مالية إلى جانب شقيقه روبرتو أسيس بسبب البناء غير القانوني في منطقة محمية بالبرازيل.

ولأن الفائز بالكرة الذهبية عام 2005 لم يكن قادرا على سداد دينه، أمر قاضٍ في البرازيل في ذلك الوقت بمصادرة جواز سفره في محاولة لضمان عدم فراره من البلاد.

كما صادر المسؤولون البرازيليون سيارات رونالدينيو الفاخرة وأعماله الفنية كونه كان مطالبا بدفع غرامات مالية كبيرة فرضت على مؤسسته الخيرية.