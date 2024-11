نجوم كرة قدم أهدروا ثرواتهم بعد الاعتزال

يجمع العديد من نجوم كرة القدم ثروات خلال مسيرتهم الكروية، وثمة من ينجح في استثمارها وتنميتها بعد الاعتزال في حين يفشل آخرون ويفلسون.

صحيفة "ذا صن" سلطت الضوء على الكوارث المالية للاعبي كرة القدم الذين تحولت مشاريعهم إلى فشل ذريع بل أصبحوا مدانين بملايين الدولارات.

تحول مطعم نجم مانشستر يونايتد السابق غاري نيفيل من مطعم فاخر إلى أحدث فشل تجاري له.

وأفلس مطعم "ذا مان بهيند ذا كرتن" (The Man Behind the Curtain) مع ديون تبلغ 1.29 مليون دولار، بما في ذلك 670 ألف دولار مستحقة كضرائب.

كما اتخذ قرارا كارثيا في عام 2010، بشرائه قطعة أرض من أجل بناء منزل صديق للبيئة بقيمة 10 ملايين دولار.

وكان المحلل الرياضي لقناة "سكاي سبورتس" يخطط لبناء قصر مستقبلي خالٍ من الكربون مع توربينات رياح، ويقع في هارود، مانشستر الكبرى.

وقال الجيران إن المنزل المخطط له يشبه المنزل الموجود في برنامج الأطفال التلفزيوني "تيلي تابيز" (Teletubbies).

ولم يتم بناء المنزل أبدا، وبحلول عام 2020، كافح لبيع قطعة الأرض ليضطر في النهاية إلى خفض السعر إلى 645 ألف دولار.

