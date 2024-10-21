أكثر اللاعبين بسن 30 عاما مساهمة بالأهداف خلال الموسم الجاري
21/10/2024
لم تعد سن الـ30 أو أكثر بوابة اللاعبين للاعتزال أو تراجع مستواهم، بل أصبحت للتألق والنضج الكروي وتسجيل الأهداف وقيادة فرقهم للألقاب المحلية والقارية.
وحتى الآن، يتصدر النجم الإنجليزي هاري كين (31عاما) -هداف بايرن ميونخ- اللاعبين الأكثر مساهمة في الأهداف خلال موسم 2024-2025، والذين تبلغ أعمارهم 30 عاما أو أكثر.
ونشر موقع "ترانسفير ماركت" قائمة اللاعبين الـ10، وهم:
- الإنجليزي هاري كين (31 عاما): ساهم في 14 هدفا في 7 مباريات مع بايرن ميونخ.
- البولندي روبرت ليفاندوفسكي (36 عاما): ساهم في 14 هدفا في 10 مباريات مع برشلونة.
- المصري محمد صلاح (32 عاما): ساهم في 10 أهداف في 8 مباريات مع ليفربول.
- البلجيكي روميلو لوكاكو (31 عاما): ساهم في 7 أهداف في 6 مباريات مع نابولي.
- الإيطالي فينتشينزو غريفو (31 عاما): ساهم في 7 أهداف في 7 مباريات مع فرايبورغ.
- الإسباني-الغاني إيناكي ويليامز (30 عاما): ساهم في 7 أهداف في 10 مباريات مع أتلتيك بلباو.
- الفرنسي أنطوان غريزمان (33 عاما): ساهم في 7 أهداف في 10 مباريات مع أتلتيكو مدريد.
- الكرواتي أندري كراماريتش (33 عاما): ساهم في 6 أهداف في 6 مباريات مع هوفنهايم.
- الإسباني أيوزي بيريز (31 عاما): ساهم في 6 أهداف في 7 مباريات مع فياريال.
- الألماني ماريوس بولتر (31 عاما): ساهم في 6 أهداف في 7 مباريات مع هوفنهايم.
المصدر : مواقع إلكترونية