لاعبون بمئات ملايين الدولارات شاركوا دقائق معدودات هذا الموسم
19/10/2024
إصابات وقرارات فنية من المدربين أبعدت عشرات اللاعبين قيمتهم السوقية بمئات ملايين الدولارات عن الملاعب وأصبحوا يجلسون على دكة البدلاء أكثر من المشاركة بالمباريات.
ومن بين هؤلاء المصابين أو الذين لا يحظون بدقائق لعب كثيرة، نجوم كبيرة تعتمد فرقهم عليهم ومواهب قادمة لم يمنحوا الفرصة الكافية التي يستحقونها.
وهذه قائمة اللاعبين الـ10 الأغلى المصابين:
- الإسباني رودري (130 مليون يورو): 156 دقيقة لعب هذا الموسم مع مانشستر سيتي.
- الفرنسي إدواردو كامافينغا (100 مليون يورو): 138 دقيقة لعب هذا الموسم مع ريال مدريد.
- الدانماركي راسموس هويلوند (65 مليون يورو): 174 دقيقة لعب هذا الموسم مع مان يونايتد.
- الهولندي فرانكي دي يونغ (60 مليون يورو): 24 دقيقة لعب هذا الموسم مع برشلونة.
- الإسباني داني أولمو (60 مليون يورو): 189 دقيقة لعب هذا الموسم مع برشلونة.
- الإسباني ميكل ميرينو (50 مليون يورو): 55 دقيقة لعب هذا الموسم مع أرسنال.
- الإسباني فيرمين لوبيز (50 مليون يورو): 57 دقيقة لعب هذا الموسم مع برشلونة.
- البرتغالي غونزالو راموس (50 مليون يورو): 20 دقيقة لعب هذا الموسم مع باريس سان جيرمان.
- الأرجنتيني إسيكييل بالاسيوس (45 مليون يورو): 99 دقيقة لعب هذا الموسم مع باير ليفركوزن.
- الإنجليزي جاراد برانثويت (42 مليون يورو): 90 دقيقة لعب هذا الموسم مع باير ليفركوزن.
وهذه قائمة أغلى اللاعبين الذين لا يشاركون كثيرا مع فرقهم:
- البرازيلي إندريك (60 مليون يورو): 107 دقائق لعب مع ريال مدريد.
- الألماني ليروي ساني (60 مليون يورو): 78 دقيقة لعب مع ريال مدريد.
- البرازيلي غابرييل جيسوس (55 مليون يورو): 243 دقيقة لعب مع أرسنال.
- البرازيلي دوغلاس لويز (55 مليون يورو): 222 دقيقة لعب مع يوفنتوس.
- البرتغالي جواو بالينيا (50 مليون يورو): 154 دقيقة لعب مع بايرن ميونخ
- اللأيرلندي إيفان فيرغسون (45 مليون يورو): 85 دقيقة لعب مع برايتون.
- البرتغالي ماتيوس نونيز (45 مليون يورو): 228 دقيقة لعب مع مانشستر سيتي.
- الفرنسي ماتياس تيل (40 مليون يورو): 158 دقيقة لعب مع بايرن ميونخ.
- الهولندي إيان ماتسين (40 مليون يورو): 241 دقيقة لعب مع أستون فيلا.
- الفرنسي ديزيري دوي (40 مليون يورو): 236 دقيقة لعب مع سان جيرمان.
المصدر : مواقع إلكترونية