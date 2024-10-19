لاعبون بمئات ملايين الدولارات شاركوا دقائق معدودات هذا الموسم

إصابات وقرارات فنية من المدربين أبعدت عشرات اللاعبين قيمتهم السوقية بمئات ملايين الدولارات عن الملاعب وأصبحوا يجلسون على دكة البدلاء أكثر من المشاركة بالمباريات.

ومن بين هؤلاء المصابين أو الذين لا يحظون بدقائق لعب كثيرة، نجوم كبيرة تعتمد فرقهم عليهم ومواهب قادمة لم يمنحوا الفرصة الكافية التي يستحقونها.

وهذه قائمة اللاعبين الـ10 الأغلى المصابين:

الإسباني رودري (130 مليون يورو): 156 دقيقة لعب هذا الموسم مع مانشستر سيتي.

156 دقيقة لعب هذا الموسم مع مانشستر سيتي. الفرنسي إدواردو كامافينغا (100 مليون يورو): 138 دقيقة لعب هذا الموسم مع ريال مدريد.

138 دقيقة لعب هذا الموسم مع ريال مدريد. الدانماركي راسموس هويلوند (65 مليون يورو): 174 دقيقة لعب هذا الموسم مع مان يونايتد.

174 دقيقة لعب هذا الموسم مع مان يونايتد. الهولندي فرانكي دي يونغ (60 مليون يورو): 24 دقيقة لعب هذا الموسم مع برشلونة.

24 دقيقة لعب هذا الموسم مع برشلونة. الإسباني داني أولمو (60 مليون يورو): 189 دقيقة لعب هذا الموسم مع برشلونة.

189 دقيقة لعب هذا الموسم مع برشلونة. الإسباني ميكل ميرينو (50 مليون يورو): 55 دقيقة لعب هذا الموسم مع أرسنال.

55 دقيقة لعب هذا الموسم مع أرسنال. الإسباني فيرمين لوبيز (50 مليون يورو): 57 دقيقة لعب هذا الموسم مع برشلونة.

57 دقيقة لعب هذا الموسم مع برشلونة. البرتغالي غونزالو راموس (50 مليون يورو): 20 دقيقة لعب هذا الموسم مع باريس سان جيرمان.

20 دقيقة لعب هذا الموسم مع باريس سان جيرمان. الأرجنتيني إسيكييل بالاسيوس (45 مليون يورو): 99 دقيقة لعب هذا الموسم مع باير ليفركوزن.

99 دقيقة لعب هذا الموسم مع باير ليفركوزن. الإنجليزي جاراد برانثويت (42 مليون يورو): 90 دقيقة لعب هذا الموسم مع باير ليفركوزن.

وهذه قائمة أغلى اللاعبين الذين لا يشاركون كثيرا مع فرقهم: