بنك قبرصي ينقذ برشلونة من عملية احتيال كبرى

كشفت تقارير صحفية أن نادي برشلونة تعرض لعملية احتيال في صفقة ضم البولندي روبرت ليفاندوفسكي من بايرن ميونخ في صيف 2022.

وتعاقد برشلونة مع ليفاندوفسكي، مقابل 45 مليون يورو، إضافة إلى 5 ملايين يورو حوافز إضافية.

ووفقا لإذاعة "سير كادينا" انتحل محتال صفة وكيل أعمال المهاجم البولندي، بيني زاهافي، خلال عملية انتقال ليفاندوفسكي وطلب عمولة قدرها مليون يورو من برشلونة الذي حوّل مليون يورو إلى الحساب المصرفي للمحتال في قبرص.

Barcelona, 2022 yılında transfer ettiği Robert Lewandowski'nin menajeri Pini Zahavi'yi taklit eden bir dolandırıcının, kulüp üzerinden hesabına 1 milyon euro imza parası yollandığını açıkladı. Kulüp, bu dolandırıcılık girişimini fark ederek ödemenin geri alındığını belirtti.… pic.twitter.com/jn30NdBdU4 — Play Spor (@playspor) October 17, 2024

تفاصيل الحادثة

وأوضح التقرير أن الأحداث وقعت في صيف 2022، تحديدا في نهاية شهر يوليو/تموز، حيث تم التواصل بالعديد من المديرين وكبار المسؤولين التنفيذيين في النادي عبر البريد الإلكتروني من عنوان يحمل اسم بيني زاهافي، وطُلب منهم في رسالة إيداع جزء من العمولة في بنك قبرص، وفي حساب آخر غير حساب زاهافي.

وطالب المرسل بمليون يورو وأرفق رقم حساب باسم شخص يدعى مايكل جيراردوس هيرمانوس ديمون، الذي يوصف بأنه محام.

وتؤكد مصادر قبرصية أن قسم الالتزام في البنك منعت عملية التحويل لأنها اعتبرت "عالية المخاطر" حيث لم تحدث أي حركة من قبل في ذلك الحساب، كما لم يكن من الممكن إثبات مستند صحيح يبرر الدفع.

وذكرت الصحيفة أن شخصا يدعي أنه بيني زاهافي اتصل بالبنك مرارا وتكرارا، مطالبا بتحويل الأموال، لكن لم يحدث شيء.

وكان الشخص الذي انتحل هوية زاهافي يرسل رسائل إلكترونية يهدد فيها بتقديم شكوى ببرشلونة لدى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ومنع تسجيل البولندي إذا لم يتم دفع المليون يورو.

في الأخير لم يرضخ البنك للضغوط وتم إغلاق الحساب في أكتوبر/تشرين الأول 2022، فيما أكد برشلونة أنه تم استرداد الأموال بعد تدخل مباشر من بيني زاهافي الذي أكد عدم وجود علاقة له بالشخص المحتال.