لابورتا يستمر في مطاردة حلمه بضم هالاند

ذكرت تقارير أن رئيس برشلونة خوان لابورتا يخطط للتعاقد مع النرويجي إيرلينغ هالاند هداف مانشستر سيتي قبل نهاية عهدته في النادي الكتالوني.

وأشارت صحيفة "سبورت" إلى أن لابورتا لم يستسلم في مطاردة حلمه بضم الدولي النرويجي رغم الضائقة المالية التي يمر بها النادي.

ويعتبر النرويجي رغبة قديمة للبلوغرانا، وكان رئيس برشلونة "يطبخ" الإستراتيجية لسنوات عديدة لجعله يرتدي قميص برشلونة في عام 2025 أو 2026.

وذكرت الصحيفة أن اتصالات برشلونة مع المقربين من المهاجم ليست بالأمر المستجد، إذ بدأت في نهاية مارس/آذار 2021، عندما كان "الإعصار النرويجي" يبحث عن فريق جديد بعد أن أصبح بوروسيا دورتموند "صغيرا" بالنسبة له.

وبعد أكثر من اجتماع بين إدارة النادي والوكيلة الحالية للاعب، رافاييلا بيمينتا، قرر الكتالونيون بذل قصارى جهدهم للتعاقد مع المهاجم ورؤيته يحتفل بأهدافه بقميص البلوغرانا.

وحاول برشلونة في وقت سابق التعاقد مع النرويجي (23 عاما)، عندما كان لاعبا في فريق بوروسيا دورتموند الألماني، إلا أن اللاعب فضل الانتقال لمانشستر سيتي.

وتبلغ قيمة هالاند السوقية 200 مليون يورو وفق موقع "ترانسفير ماركت"، مما قد يشكل عائقا حقيقيا أمام برشلونة لإتمام الصفقة في ظل الضائقة المالية التي يمر بها.

كما يملك "الإعصار النرويجي" في عقده الذي يمتد حتى عام 2025 شرطا جزائيا بقيمة 175 مليون يورو، وهذا الرقم الضخم قد يجعله في غير متناول برشلونة.

https://twitter.com/BarcaUniversal/status/1845901264237768769

خطة لابورتا

وأكدت الصحيفة أن رئيس برشلونة يجهز لحدثين ضخمين من الناحية الإعلامية أولهما إعادة افتتاح ملعب "كامب نو"، أما الحدث الثاني فهو التعاقد مع هالاند.

ويتمتع لابورتا بعلاقة مرنة للغاية مع وكيلة هالاند، وهناك ثقة كبيرة بين الطرفين، وهو ما يُعد ميزة بالنسبة لبرشلونة.

كما يمنح الرحيل المحتمل للمدرب بيب غوارديولا عن مانشستر سيتي، وإمكانية فرض عقوبات قاسية على النادي بسبب المخالفات المالية الأمل للنادي الكتالوني في المضي قدما في مساعيه.

في الوقت الحالي، سيظل نيكو ويليامز لاعب أتلتيك بلباو كأحد الخيارات الرئيسية للنادي لكن هالاند سيبقى الهدف الرئيسي لبرشلونة.