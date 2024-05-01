تغطيات رياضية مباشرة

أتالانتا يحرز باكورة ألقابه القارية ملحقا الخسارة الأولى بليفركوزن في مختلف المسابقات هذا الموسم.
توج فريق الزمالك المصري بلقب كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم بعد فوزه 1-صفر على ضيفه نهضة بركان ليتفوق بفارق قاعدة الأهداف المسجلة خارج الأرض بعد خسارته 2-1 ذهابا في المغرب.
حقق أرسنال فوزا شرفيا على ضيفه إيفرتون 2-1 اليوم الأحد في المرحلة الثامنة والأخيرة من الدوري الإنجليزي الذي توج بلقبه مانشستر سيتي للمرة الرابعة على التوالي.
كتب فريق مانشستر سيتي اسمه بحروف من ذهب في تاريخ بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما توج بلقب المسابقة هذا الموسم، إثر فوزه 3-1 على ضيفه وست هام يونايتد -اليوم الأحد- في المرحلة الـ38.