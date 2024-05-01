تغطيات رياضية مباشرة

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(0-2) نتيجة مباراة وملخص أهداف مانشستر سيتي ضد توتنهام في البريميرليغ

سجل النروجي إيرلينغ هالاند ثنائية، قاد بها مانشستر سيتي لإحكام قبضته على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، قبل مرحلة واحدة على نهاية الموسم، بعد فوزه على توتنهام 2-0 في مباراة مؤجلة من المرحلة الـ34.

Published On 14/5/2024

شاهد ملخص وأهداف مباراة نهضة بركان ضد الزمالك (2-1) بنهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية

فاز فريق نهضة بركان المغربي 2-1 على ضيفه الزمالك المصري في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم اليوم الأحد على الملعب البلدي بمدينة بركان، في انتظار حسم اللقب القاري في القاهرة.

Published On 12/5/2024
النهضة البركانية ضد الزمالك المصدر: حساب @CAFCLCC_ar عبر التويتر

(1-0) نتيجة وملخص مباراة مانشستر يونايتد ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز

استعاد أرسنال صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز بعد فوزه على مضيفه مانشستر يونايتد بهدف دون رد الأحد في المرحلة الـ37 قبل الأخيرة، محافظا على حظوظه في الفوز باللقب على حساب حامله مانشستر سيتي.

Published On 12/5/2024