تغطيات رياضية مباشرة

كتب فريق مانشستر سيتي اسمه بحروف من ذهب في تاريخ بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما توج بلقب المسابقة هذا الموسم، إثر فوزه 3-1 على ضيفه وست هام يونايتد -اليوم الأحد- في المرحلة الـ38.