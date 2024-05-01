بطولات عالمية

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استبعاد ديبالا.. أبرز مفاجآت تشكيلة الأرجنتين في كوبا أميركا

انضم ليونيل ميسي لقائمة منتخب الأرجنتين لمواجهة الإكوادور وغواتيمالا وديا قبل بدء حملة الدفاع عن لقب كأس أمم أميركا الجنوبية (كوبا أميركا) الشهر المقبل في الوقت الذي خرج فيه باولو ديبالا من القائمة.

Published On 20/5/2024
Argentina v France: Final - FIFA World Cup Qatar 2022

"كاف" يتوعد الزمالك بإجراءات تأديبية بعد "الانتهاكات" في نهائي كأس الكونفدرالية

أحال الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) للجهات المعنية ما وصفها بـ”الانتهاكات الأمنية وتصرفات الجماهير غير المقبولة”، أثناء وبعد إياب نهائي كأس الكونفدرالية بين الزمالك المصري وضيفه نهضة بركان المغربي.

Published On 20/5/2024

البرازيل تستضيف مونديال 2027 للسيدات وغزّة حاضرة بقوّة في كونغرس الفيفا

حصلت البرازيل على شرف تنظيم نسخة 2027 من كأس العالم للسيدات لكرة القدم، خلال الجمعية العمومية الـ74 للاتحاد الدولي (فيفا) في بانكوك والتي تميّزت بطلب فلسطين تعليق عضوية إسرائيل بسبب العدوان على غزة.

Published On 17/5/2024