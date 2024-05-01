بطولات عالمية

كل ما تريد معرفته عن مباراة العين الإماراتي ضد يوكوهاما مارينوس الياباني في إياب نهائي دوري أبطال آسيا.
سيحمل معتز برشم، الذي توج بكل شيء تقريبا في الوثب العالي، وخلد اسمه في التاريخ الأولمبي بأشهر لقطة في ألعاب طوكيو، آمال الفريق القطري في أولمبياد باريس 2024 يحدوه الأمل في حصد المزيد من الألقاب.
كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي المصري ضد الترجي التونسي، السبت المقبل، في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم والقنوات الناقلة.
عقد رئيس النادي الأهلي المصري محمود الخطيب عدة اجتماعات يوم الاثنين للاطلاع على كافة الترتيبات الخاصة بمباراة إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي التونسي السبت المقبل في ملعب “القاهرة الدولي”.