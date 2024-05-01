بطولات عالمية

سيحمل معتز برشم، الذي توج بكل شيء تقريبا في الوثب العالي، وخلد اسمه في التاريخ الأولمبي بأشهر لقطة في ألعاب طوكيو، آمال الفريق القطري في أولمبياد باريس 2024 يحدوه الأمل في حصد المزيد من الألقاب.