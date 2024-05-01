رياضات أخرى

تتوالى الأزمات اللجنة المنظمة لأولمبياد باريس 2024 وأحدثها قيام عمال السكك الحديدية في العاصمة الفرنسية بإضراب اليوم الثلاثاء للضغط على شركة السكك الحديدية الوطنية قبل مفاوضات العمل خلال الأولمبياد.
في الوقت الذي عوقبت فيه روسيا بحرمانها من دورة الألعاب الأولمبية القادمة في باريس بسبب حربها على أوكرانيا، يرفض رئيس اللجنة البارالمبية الدولية عقاب إسرائيل وذلك رغم قتلها نحو 35 ألفا منهم 193 رياضيا.
ربما لا يستمر الملاكم الأوكراني أولكسندر أوسيك بطلا للعالم للوزن الثقيل بلا منازع سوى لأسابيع قليلة فقط إذا ما أقدم الاتحاد الدولي للملاكمة على استرداد حزامه بسبب بند في عقد نزاله مع تايسون فيوري.
توج الملاكم الأوكراني ألكسندر أوسيك بطلا للعالم للوزن الثقيل بلا منازع بفوزه على البريطاني تايسون فيوري في النزال الذي جمع بينهما مساء السبت على حلبة “المملكة أرينا” بالعاصمة الرياض.