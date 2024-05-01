رياضات أخرى

في بداية مشوارها برياضة كرة الطاولة، حذّر المقرّبون من نجلاء عماد من أن الإعاقة سترهقها وتحبط آمالها، لكن الشابة العراقية أصرّت على ملاحقة طموحها وتحلم بميدالية ذهبية، بالألعاب البارالمبية في باريس.