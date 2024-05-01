رياضات أخرى

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كل ما تريد معرفته عن نزال القرن بين فيوري وأوسيك لتوحيد الأحزمة العالمية للملاكمة

يلتقي الملاكمان البريطاني تايسون فيوري والأوكراني أولكسندر أوسيك في مواجهة تاريخية توصف بأنها “معركة جيل” غدا السبت بالسعودية، في أوّل نزال لتوحيد الأحزمة العالمية بالوزن الثقيل منذ 25 عامًا.

Published On 17/5/2024

بيد واحدة.. بطلة عراقية تحلم بالذهب في أولمبياد باريس البارالمبية

في بداية مشوارها برياضة كرة الطاولة، حذّر المقرّبون من نجلاء عماد من أن الإعاقة سترهقها وتحبط آمالها، لكن الشابة العراقية أصرّت على ملاحقة طموحها وتحلم بميدالية ذهبية، بالألعاب البارالمبية في باريس.

Published On 16/5/2024
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ديوكوفيتش "بخير" بعد رشقه بعبوة ماء

أكّد الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف أوّل عالميا والذي أصيب عن طريق الخطأ بعبوة ماء رماها أحد المتفرجين، أنه “على ما يرام” وسيكون جاهزا لخوض مباراة غد الأحد في الدور الثالث لدورة روما للأساتذة بالتنس.

Published On 11/5/2024

خلال مشاركته في الحرب.. وفاة الرباع الأوكراني بيلييشنكو بطل أوروبا مرتين

أعلن الاتحاد الأوكراني لرفع الأثقال، اليوم الاثنين، وفاة الرباع الأولمبي الأوكراني أولكسندر بيلييشنكو، بطل أوروبا مرتين، عن عمر 30 عاما، خلال مشاركته في الخطوط الأمامية في الحرب مع روسيا.

Published On 6/5/2024