9 شروط للاستفادة من ميزة الإعفاء الضريبي للاستثمارات العقارية في تركيا

في أحد مقالاتي السابقة لقناة الجزيرة قدمت بعض المعلومات الأساسية عن الامتياز الكبير الممنوح للمستثمرين العقاريين الأجانب، الذي يتمثل في الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة. ويعدّ هذا الامتياز عظيمًا لأن ضريبة القيمة المضافة تتفاوت بين 1% إلى 18% لمبيعات العقارات، وبفضل هذا الإعفاء يمكن للمستثمرين الأجانب توفير مبلغ كبير من المال لدى استثمارهم في العقارات في تركيا.
"الأفراد الأجانب غير المقيمين في تركيا" و"كيانات الشركات الأجنبية التي لا تتخذ من تركيا مقرا لها" هم الوحيدون القادرون على الاستفادة من هذا الامتياز.
ومن أجل الاستفادة من هذا الامتياز، يتعيّن على المستثمرين الأجانب التقدم بطلب إلى السلطات الضريبية التركية للحصول على "شهادة الإعفاء الضريبي"، ويعدّ إجراء تقديم الملف في الواقع مزعجًا ويستوجب الحرص التام. وفي أثناء التقديم وحتى قبله، يتعين على المستثمرين الأجانب توخي الحذر الشديد بشأن الامتثال لبعض المتطلبات، فأي خطأ أو تقصير في تنفيذ الإجراءات من شأنه أن يؤدي إلى فقدان الحق في التمتع بالإعفاء من ضريبة القيمة المضافة، ومن ثمّ يمكن أن يفوّت المستثمرون الأجانب فرصتهم.
وسيكون استرداد ضريبة القيمة المضافة التي دُفعت عن طريق الخطأ صعبًا جدًّا. لذلك، من المفيد أن يسترشد المستثمرون الأجانب بمحام تركي في تقديم طلب الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة. ونظرا إلى أهميتها، دعونا نستعرض شروط الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة:
يمكن إحضار الوثيقة الأولى والثانية والخامسة إما من السفارات/القنصليات التركية أو مكاتب كتّاب العدل في تركيا، أما الوثيقتان الثالثة والرابعة فليست هناك حاجة إلى أي ترجمة رسمية لهما.